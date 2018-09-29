В Москве на станции метро «Тверская» мужчина погиб под колёсами поезда

СЕГОДНЯ 22:30 2018-09-29T22:57:29+03:00

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Около половины девятого вечера на зеленой ветке столичного метрополитена в районе станции «Тверская» поезда внезапно остановились.

- Состав затормозил так резко, что люди в вагоне попадали. Мы ещё возмутились: «Как дрова везёт!». Сначала машинист объявлял стандартный текст - отправление задерживается, интервал движения увеличен по техническим причинам, - рассказала «Комсомольской правде» очевидец Ольга Матвеева, пассажирка того самого поезда, под колёсами которого погиб человек. - В тоннеле мы стояли минут 15, не меньше. Было не по себе. Но особенно жутко стало после фразы: «Движение поездов остановлено. Пользуйтесь наземным транспортом». После этого началось какое-то движение в вагонах перед нашим, а потом и нас стали выводить к платформе через межвагонные двери. А там уже все было оцеплено, полиция, врачи, спасатели.

Оказалось, что на станции под колёса прибывающего состава упал человек. По словам свидетелей, он споткнулся и потеряв равновесие, полетел на пути.

- Машинист применил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться, - сообщили в УВД на московском метрополитене. - Мужчина погиб на месте. Известно, что это гражданин Украины, ему было 39 лет.

Чтобы достать тело погибшего, пришлось на полчаса отключить напряжение. Около 21.15 поезда вновь запустили. Обстоятельства ЧП теперь будет выяснять прокуратура.