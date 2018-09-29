2018-09-29T22:57:29+03:00
Происшествия

В Москве на станции метро «Тверская» мужчина погиб под колёсами поезда

Из-за ЧП движение в подземке пришлось остановить на полчаса [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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На станции "Тверская" под колёса прибывающего состава упал человекНа станции "Тверская" под колёса прибывающего состава упал человек
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Около половины девятого вечера на зеленой ветке столичного метрополитена в районе станции «Тверская» поезда внезапно остановились.

- Состав затормозил так резко, что люди в вагоне попадали. Мы ещё возмутились: «Как дрова везёт!». Сначала машинист объявлял стандартный текст - отправление задерживается, интервал движения увеличен по техническим причинам, - рассказала «Комсомольской правде» очевидец Ольга Матвеева, пассажирка того самого поезда, под колёсами которого погиб человек. - В тоннеле мы стояли минут 15, не меньше. Было не по себе. Но особенно жутко стало после фразы: «Движение поездов остановлено. Пользуйтесь наземным транспортом». После этого началось какое-то движение в вагонах перед нашим, а потом и нас стали выводить к платформе через межвагонные двери. А там уже все было оцеплено, полиция, врачи, спасатели.

Оказалось, что на станции под колёса прибывающего состава упал человек. По словам свидетелей, он споткнулся и потеряв равновесие, полетел на пути.

- Машинист применил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться, - сообщили в УВД на московском метрополитене. - Мужчина погиб на месте. Известно, что это гражданин Украины, ему было 39 лет.

Чтобы достать тело погибшего, пришлось на полчаса отключить напряжение. Около 21.15 поезда вновь запустили. Обстоятельства ЧП теперь будет выяснять прокуратура.

Человек упал под поезд на Тверской.

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