Синоптики назвали причину первых заморозков в Москве

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-30T11:59:45+03:00

Ночь на 30 сентября стала самой холодной с начала этой осени

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Ночь на 30 сентября синоптики назвали самой холодной за эту осень. Это зима передает нам привет. И пока что весьма добродушный. Почти минус полградуса в столице и минус три в Подмосковье. Правда, ей до декабря быть еще два месяца. И новые рекорды наверняка впереди.

- Сейчас у нас в Москве высокое атмосферное давление, - рассказала «КП» главный специалист Метеобюро Москвы, - и на его фоне воздух быстро остывает. Ночь стала длинная. Вот и ударил небольшой морозец.

Ударил - и отступил. На этой неделе понижения температуры больше не предвидится. В понедельник и вторник днем до плюс 13, ночью - от 3 до 5.

Дожди тоже пока затаились. И вернутся в Москву во второй половине недели. Погоду в эти дни будут определять атлантические циклоны. Небо будет сугубо осенним - серым и облачным. Дневная температура сползет до плюс 8 градусов.