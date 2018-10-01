Москвичи доверяют риэлторам сдавать свои квартиры, а потом судятся за них по полгода

СЕГОДНЯ 01:19 2018-10-01T01:20:20+03:00

Константин Таран без стеснения рассказывал, как обул своих клиентов, и не сомневался, что ему все сойдет с рук. Фото: youtube.com

В столице арестовали владельца фирмы, которая зарабатывала на арендованном жилье, ничего не выплачивая его владельцам

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Москвичи, связавшиеся на свою голову с риэлторами из компании «Стандартконсалтинг», и штурмом их офис брали, и полицию вызывали. Но правоохранители, судя по всему, ждали, пока число заявлений на хозяина фирмы Константина Тарана пойдет на сотни. Недавно бизнесмена задержали. А затем Тверской суд отправил его под арест - сейчас он находится в одном из московских изоляторов.

38-летний Константин Таран сначала развернул бурную деятельность в Калининграде, потом перебрался в Санкт-Петербург. В Москве он появился осенью 2016-го. В биографии дельца невеселые времена уже бывали. Сидел. По имеющейся информации - по статьям «самоуправство», «хулиганство». Вернувшись на свободу, Константин решил серьезно заняться бизнесом. А перед этим на всякий случай сменил фамилию (раньше он был Шибаев). Предприниматель Константин Таран начал открывать ООО, которые «помогают собственникам недвижимости сдавать жилье по хорошим ценам»...

«ПРЕДЛОЖИЛИ ЦЕНУ ВЫШЕ РЫНКА»

Москвичка Оксана Френкель - одна из тех, у кого от работы с компанией Тарана «Стандартконсалтинг» остались не лучшие воспоминания.

Она решила сдавать квартиру в районе Таганки.

- Я тогда была в длительной командировке, поэтому поиском арендаторов занялся мой отец - пенсионер, - рассказывает Оксана. - Разместил объявление на Авито. Квартира у нас хорошая, свежий ремонт, техника и мебель. Мы хотели 75 тысяч рублей в месяц. Вскоре позвонила женщина. Объяснила, что есть фирма, которая хочет снять квартиру для своих сотрудников. Платить будут не наличными, а на банковскую карту. Нас это не смутило.

Девушка, которая приехала на осмотр квартиры, тут же повысила ставку: мол, за такую прекрасную студию мы готовы платить вам не 75 тысяч, а 86! На словах объяснила, что первый перевод на карту произойдет буквально через пару дней.

- Некоторые пункты договора, который отцу дали на подпись, его изначально смущали, - продолжает Оксана. - Но женщина поспешила все объяснить - мол, это технические пункты, ничего в них особенного. Например, отца смутило, что речь шла о субаренде. То есть арендатор имеет право передавать жилье в аренду другим лицам. Отцу объяснили - просто в этой квартире будут жить сотрудники региональных филиалов, которые приезжают в Москву. Такой договор нужен, чтобы каждый раз не переписывать бумаги на нового жильца. Он подписал.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

Но деньги на карточку не пришли ни через два дня, ни через три. Пенсионер начал названивать женщине, подписывавшей с ним договор. Тишина. Писал на почту компании. Снова без ответа. Потом начал изучать договор. После внимательного прочтения нашелся еще один потрясающий пункт. Оказалось, арендатор должен был совершить первый платеж через один месяц и десять дней!

Вскоре Оксана Френкель с родными обнаружили, что объявление о сдаче их квартиры появилось на ЦИАНе и Авито. Ее предлагали уже за 50 тысяч рублей. По всей видимости, демпинг был нужен, чтобы как можно быстрее найти клиента. Еще через несколько дней с въехавшей в квартиру семьей познакомились и владельцы. Бизнесмен из Северной Осетии с женой и ребенком. Мужчина рассказал, что деньги перечисляет на банковскую карту Константина Тарана. Разумеется, случился скандал. Оксана попросила жильцов съехать и нашла нового арендатора сама.

- И тут на квартиру начал приезжать Таран с группой кавказцев, которые стали давить и на нас, и на новых квартирантов. Меняли в двери замки. Из квартиры исчезла часть техники.

- В полицию обращались?

- Конечно. Я писала несколько заявлений в ОВД «Таганский». Там как минимум шла речь о самоуправстве со стороны Тарана и его помощников. Но мне каждый раз говорили: разбирайтесь в суде!

Но Оксана поехала в московское Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. И там заявление приняли.

- Оказалось, что на фирму Тарана писали многие. Когда я обратилась, было уже около 70 заявлений.

Однако доказать вину риэлторов было непросто. Потому что все, считавшие себя пострадавшими, договора подписывали сами. То, что одна из сторон отказывается платить по счетам, - действительно повод для иска в суд. Но криминала в этом нет.

- Никаких денег нам в итоге не выплатили, - говорит Оксана. - Получилось, что мы потеряли из-за разбирательств с Тараном около семи месяцев.

У других пострадавших ситуация не лучше. Пока они судились с ушлым риэлтором, тот продолжал зарабатывать на их жилплощади. Суды длились обычно больше полугода. А субарендаторы-то продолжали жить в квартирах - они же заплатили. Выселить их можно, опять же, только по решению суда, при помощи приставов. Приходилось подавать еще один иск. В результате люди теряли деньги на аренде, судебных издержках, но никаких компенсаций не получали. Сплошные убытки.

В квартире Оксаны риэлторы поменяли замки, вынесли часть техники. Фото: facebook.com

«А ТЕПЕРЬ ПОДУМАЙТЕ: КТО ВЫИГРАЛ?»

В общем, система, которую выстроили хитроумные риэлторы, была гениально проста и на первый взгляд закона не нарушала. По крайней мере сам Константин Таран был уверен в этом на тысячу процентов. Пока вокруг кипели страсти, а в судах рассматривали десятки исков владельцев квартир, он сам совершенно спокойно общался с журналистами. И без всякого стеснения объяснял, в чем состоит его бизнес.

- Ему (одному из клиентов. - Авт.) присудили восемьдесят тысяч рублей всего, - объяснял бизнесмен на камеру. - Квартира у нас порядка года находилась. Понимаете, да? Она приносила доход компании порядка 45 тысяч рублей каждый месяц. Суд ему присудил восемьдесят тысяч. Они радовались, кричали, что выиграли суд. А теперь сами подумайте, кто этот суд выиграл.

При этом он старательно подчеркивал, что с точки зрения закона в этой схеме все шито-крыто:

- Я сторонник исключительно законности!

Но все же, когда число пострадавших перевалило за сотню, риэлтора задержали. Статья, по которой ему предъявлено обвинение, - «причинение имущественного ущерба путем обмана». Это штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат Оксана Филачева, которая представляет интересы сразу нескольких потерпевших, считает, что в процессе расследования дело могут переквалифицировать и на статью потяжелей. «Мошенничество», например.

- По предварительной информации, только у московских следователей в деле около 150 эпизодов плюс несколько десятков заявлений в Калининграде и Петербурге, - говорит Филачева. - В деле фигурируют несколько юридических лиц - «Союз», «Союз-Эксперт», «Стандартконсалтинг». Номинально у них в директорах числятся другие люди, не Таран. Однако при этом все субарендаторы ежемесячно переводили деньги на банковскую карту либо самого Тарана, либо - что случалось реже - на карты его подручных. А владельцы квартир ничего не получали!

«Комсомолка» следит за развитием событий.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как не попасть впросак, сдавая жилье в аренду?

- Эксперты настоятельно рекомендуют привлекать к оформлению таких договоров юристов или риэлторов из давно зарекомендовавших себя агентств недвижимости.

- Прежде чем давать свое согласие, поищите информацию о компании в интернете. Искать можно и по названию, и по ФИО ее директора. Наверняка в отзывах обнаружится что-нибудь интересное.

- Читайте предложенный вам договор вплоть до каждой запятой (лучше - с юристами). Не забудьте, что в договоре должны быть четко прописаны основные условия: какой именно объект сдается, какая в нем находится мебель, на какой срок действует договор, какова ежемесячная оплата (и когда ее вносят) и включены ли в нее коммунальные платежи.