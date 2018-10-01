В Москве задержали двух полицейских, которые расстреляли из травматики случайного прохожего

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-01T14:32:18+03:00

В случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В ночь на понедельник, 1 октября, с Дербеневской набережной в Москве госпитализировали мужчину. Несколько пулевых ранений - в ногу, живот, грудную клетку. Как заявили после беглого осмотра врачи - стреляли, скорее всего, из травматического пистолета. Раненый рассказал, что возвращался домой и увидел двух мужчин, которые палили в воздух у Москва-реки.

- По его словам, он попросил людей не шуметь - рядом стоят жилые дома, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Мужчины, судя по всему, находились в состоянии алкогольного опьянения. Замечание постороннего вызвало приступ агрессии. И стрелять решили не в воздух, а по живой мишени.

25-летний пострадавший сейчас находится в больнице и пробудет под присмотром врачей еще как минимум несколько дней. А вот стрелков задержали уже спустя несколько часов.

Интересно, что оба оказались... действующими сотрудниками полиции! Правда, в момент ночных пострелушек оба были в штатском. 33-летние лейтенант и старший сержант служат патрульными в ОМВД по Даниловскому району Москвы. Один несколько дней назад вышел в отпуск, другой накануне вечером вернулся с дежурства. И вот решили два товарища встретиться. Хорошо так посидели в баре, а затем отправились на берег Москва-реки.

- В случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.