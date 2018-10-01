2018-10-01T14:32:18+03:00
Происшествия

В Москве задержали двух полицейских, которые расстреляли из травматики случайного прохожего

25-летнего мужчину госпитализировали
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
В случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказаниеВ случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказаниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 1 октября, с Дербеневской набережной в Москве госпитализировали мужчину. Несколько пулевых ранений - в ногу, живот, грудную клетку. Как заявили после беглого осмотра врачи - стреляли, скорее всего, из травматического пистолета. Раненый рассказал, что возвращался домой и увидел двух мужчин, которые палили в воздух у Москва-реки.

- По его словам, он попросил людей не шуметь - рядом стоят жилые дома, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Мужчины, судя по всему, находились в состоянии алкогольного опьянения. Замечание постороннего вызвало приступ агрессии. И стрелять решили не в воздух, а по живой мишени.

25-летний пострадавший сейчас находится в больнице и пробудет под присмотром врачей еще как минимум несколько дней. А вот стрелков задержали уже спустя несколько часов.

Интересно, что оба оказались... действующими сотрудниками полиции! Правда, в момент ночных пострелушек оба были в штатском. 33-летние лейтенант и старший сержант служат патрульными в ОМВД по Даниловскому району Москвы. Один несколько дней назад вышел в отпуск, другой накануне вечером вернулся с дежурства. И вот решили два товарища встретиться. Хорошо так посидели в баре, а затем отправились на берег Москва-реки.

- В случае установления вины лейтенант и старший сержант полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут предусмотренное законом наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он занял у меня полмиллиона на аппарат МРТ!»: врач с липовым дипломом разводил пациенток на деньги
Антон Шеманаев полстраны заставил поверить в то, что он невролог..., а еще анестезиолог, реаниматолог и мануальный терапевт. Смущал его только главный врачебный атрибут – халат
Свидетелем убийства была такса: в Тольятти арестовали бизнесмена, три недели прятавшего труп жены в «Газели»
Знакомые семьи уверяют, что Дмитрий Ефремов, подозреваемый в преступлении, после расправы отдыхал у родителей жертвы и врал им о проблемах дочери с паспортом
Новости 24