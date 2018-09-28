Места в очереди за новым айфоном упали в цене с 300 тысяч до пачки ролтона

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-28T12:19:37+03:00

Укутанные в пледы, голодные и продрогшие за час до старта продаж они все еще надеятся на чудо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Корреспондент «КП» как могла утешала бедолаг, которые пять суток провели на улице, ожидая старта продаж нового айфона XS [видео]

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ГДЕ ТЫ, МОЙ МАЖОР?

- Продам место в очереди!

Парни и девушки с самодельными плакатами в руках утром в пятницу, 28 сентября, заполонили улицу Тверскую. Стоят не на жизнь, а на смерть уже пятые сутки подряд. Укутанные в пледы, голодные и продрогшие за час до старта продаж они все еще надеятся на чудо.

- Найду покупателя и разбогатею Новую куртку себе куплю, кроссовки, маме цветы отправлю, ну и телефон себе конечно, - мечтаетобладатель пятого места в очереди студент одного из московских вузов Валерий Маслов.

- А телефон-то какой хочешь, с яблочком, - интересуюсь я.

- Я что на дебила похож!? Мне этот айфон не нужен, я же не понтовщик какой-нибудь. Возьму обычный андроид, - на полном серьезе отвечает парень.

Дебилом его и правда не назовешь: стобальник по ЕГЭ, гордость Пскова, победитель кучи математических олимпиад. В сентябре сам без всякого блата поступил ни куда-нибудь, а в МИФИ и вот уже неделю прогуливает лекции в надежде срубить легких денег.

Пятые сутки сидим, места в очереди продаемФото: Настасья ВОЙНИЦКАЯ

С компанией ему, правда, повезло не очень справа прямо на клумбе под проливным дождем храпит Володя по кличке Бомж. 47-летний мужчина без определенного места жительства тоже стоит, а если точнее — лежит, в очереди за айфоном. Не себе конечно, ему и звонить-то некому, а какому-нибудь мифическому мажору. Слева - подозрительно веселая компашка 17-летних подростков: судорожно смеются, размахивая руками и ногами.

- Мы тут не просто так стоим. Тут веселье, главная тусовка столицы,- объяснил мне непосвященной ,17-летний Саша, парень в стиле «кеды-капюшон».

- А что веселого, холодно же, - недоумеваю я.

- Ну так это «лайф» проснулся в луже, зато друзья рядом, - на полном серьезе объясняет он.

Мифические мажоры, о которых так наивно мечтали все, так и не появилисьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На часах 8.30, а значит через полчаса старт продаж. Настроения в очереди накаляется: предложений хоть отбавляй а спроса- ноль. Мифические мажоры, о которых так наивно мечтали все, так и не появились. Последние надежды разрушил сотрудник магазина с громкоговорителем в руках, который появился на входе ровно в 9.00.

Впускали внутрь действительно по талонам. Их любой желающий мог взять в магазине совершенно бесплатно. Вот только первые 246 оказались никому не нужны.

- Мы ждем обладателей талонов с 1 по 10, с 10 по 20, с 20 по 30...- зазывал он покупателей в магазин сотрудник в униформе.

Впускали внутрь действительно по талонам. Их любой желающий мог взять в магазине совершенно бесплатноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А в ответ тишина. Те, у кого эти номера талонов вовсе не собирались покупать новый гаджет. Денег на него у них попросту нет.

- Тогда заходите те кто за телефоном!

Но и тут никакого ажиотажа. В магазин зашли двое: мужчина и женщина средних лет. Я - за ними. У них талоны есть, а меня и вовсе впустили без всего.

БЕРИ — НЕ ХОЧУ

За интригой, так кто же из парочки станет первым покупателям следят порядка 30 журналистов. Выходит, на одного покупателя 15 моих коллег. Неплохая рекламная компания, согласитесь. Счастливого обладателя первого в России айфона xs репортеры обступили со всех сторон. Такой популярности позавидовала бы сама Алла Борисовна. Ну что же знакомьтесь — Анатолий Дорошенко, фотограф , 44 года.

За интригой, так кто же станет первым покупателям следят порядка 30 журналистовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мой талон 247. Взял его за два часа до открытия магазина. Теперь жалею, что время потратил надо было вообще к 9.00 приезжать, - рассказала «Комсомолке» обладатель новомодного гаджета. - Хотя и немного промок, настроение все-равно отличное, я об этом телефоне давно мечтал.

За гаджет фотограф выложил 170 тысяч рублей. Объяснить что же такого особенного в этом телефоне он так и не смог.

- Просто хотел себя любимого порадовать, - улыбается Анатолий.

А вот тем, кто провел в очереди несколько суток было не до улыбок. Разочарованные они так ушли домой ни с чем. После официального старта продаж расстаться талонами бедолаги были готовы в буквальном смысле за еду. Но даже за упаковку ролтона их никто не брал.

Говорить о провале продаж нового гаджета сейчас, наверное, поспешно. Но цифры не впечатляют за час после открытия магазина были проданы всего семь телефонов.

Первый обладатель телевона - Анатолий Дорошенко, фотографФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Да ты не переживай, лучше иди в институт на лекции. Сам скоро заработаешь на такой телефон, - утешаю я будущего ядерного физика Валерия.

- Обидно, что столько времени потратил даром. Ну и что тут говорить, мне стыдно, что на это все повелся…

Кем был создан искусственный ажиотаж в очереди остается только догадываться. В день старта продаж люди, которые каждый час проводили перекличку и отмечали стоящих в очереди попросту пропали.

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