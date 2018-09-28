Победитель WorldSkills - Навыки мудрых: Пришло время возрождать авторитет рабочих профессий

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-28T17:39:48+03:00

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Москвич Михаил Савинков - профессиональный столяр. Много лет он учит студентов Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 любимому ремеслу. Его опыт и несомненное мастерство помогли ему занять первое место в номинации «Joinery - Столярное дело».

- Михаил Витальевич, расскажите, как вы оказались в движении WorldSkills?

- Наш колледж одним из первых присоединился к этому движению. Наши плотники и столяра участвовали в самом первом чемпионате. У нас есть чемпион России по столярному делу, чемпион России по мебельному делу. В общем, я не понаслышке знаю про WorldSkills. Ну, и решил принять участие в «Навыках мудрых» 50+. Хотя на самом деле все получилось забавно.

- Это как?

- Прихожу из отпуска. А мне коллеги говорят: «Михаил Витальевич, вы участвуете в 50+». А я знать не знаю, что это такое. Говорю: «Какие 50+? Почему меня не предупредили?» А когда документы посмотрел, понял, в чем суть, и согласился на участие.

- Сколько вам лет?

- 51.

- Какое задание вы выполняли? Что вам нужно было сделать?

- Каждый участник должен был изготовить одну форточку - радиусную треугольную. Соперники у меня были серьезные. Пришлось побороться, понервничать, адреналинчик поиграл у меня. Очень уж не хотелось подвести и колледж, и ребят, которых я учил. У меня их очень много. Я уже 30 лет работаю мастером производственного обучения. Со многими своими выпускниками общаюсь. В соцсетях они отслеживают меня. Вот и хотелось, чтобы они за меня порадовались.

- А вам было чему поучиться у ваших соперников?

- Нет, скорее всего, они у меня учились по одной простой причине. Я - единственный, кто работал по профилю. И мне было легче остальных. В большинстве случаев они как бы повторяли за мной.

- Скажите, чем вам нравится это движение? Вы говорите, что уже не первый год с ним знакомы.

- Да, безусловно, новое. Понимаете, в чем дело… Я могу говорить своими словами?

- Конечно.

- Большая часть студентов, которая приходит в колледжи, учились в школах весьма посредственно. Ну чуть ли не двоечники. И для них столярное дело не самая привлекательная профессия. Они же видят, как хорошо устраиваются в жизни их сверстники с высшим образованием. Таким образом, у нас рабочие профессии потеряли статус, авторитет. Слава Богу, что к нам пришло движение WorldSkills. Таким образом, мы сейчас возрождаем все наши прикладные профессии. Ребятам очень нравится участвовать в конкурсах. У нас в коллежде есть 4 чемпиона. Так они пользуются уважением, авторитетом. Поэтому я считаю, это очень хорошее движение, надо развивать его в колледжах.