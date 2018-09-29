В столичных больницах - дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 01:02 2018-09-29T00:18:09+03:00

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- Онкологический клинический диспансер № 1 (филиал № 2). 2 и 16 октября врачи-гинекологи осмотрят и проконсультируют женщин.

- Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого. С 8 по 15 октября для женщин старше 40 лет проведут диагностику рака молочной железы. Необходимо заранее записаться на прием по телефону +7 (495) 611-04-47. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС любого региона России.

- Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой. 2 октября - занятие школы для родителей «Эпилепсия у детей».

- Вороновская больница. 5 октября - лекция о вакцинации детей до года.

- Детская поликлиника № 39, хирурги Морозовской детской городской клинической больницы. 9 октября - выездная консультация для родителей, имеющих детей с врожденными или приобретенными пороками развития.

- Детская поликлиника № 133 (филиал № 1). 10 октября врач-фтизиатр Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом расскажет о том, как защитить ребенка от туберкулеза.

- Городская клиническая больница № 67 имени Л. А. Ворохобова (филиал «Женская консультация Митино»).

3 октября - лекция из цикла «Школа материнства».

- Городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского (филиал «Перинатальный центр»). Каждую среду в октябре (3, 10, 17, 24 и 31) - экскурсии. Будущим мамам и папам покажут родильные залы и послеродовое отделение, познакомят их с коллективом центра и ответят на любые вопросы по беременности, родам и послеродовому периоду. Необходима предварительная запись по телефону +7 (499) 729-27-90.

- Городская клиническая больница имени В. П. Демихова (роддом № 8). 17 октября - лекция «Дыхание в родах. Периоды родов».

- Городская клиническая больница имени В. В. Вересаева (женская консультация № 1). 25 октября - лекция о грудном вскармливании.

- Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии (филиал «Коломенский»). С 1 по 3 октября прием врача - дерматолога-миколога.

- Городская клиническая больница имени Н. Э. Баумана. 2 октября - консультация врача-кардиолога. На прием необходимо записаться по телефону +7 (926) 042-22-11.

- Госпиталь для ветеранов войн № 3.

5 октября - цикл лекций «Здорово жить».

Проконсультировать посетителей дней открытых дверей готовы кардиологи, фтизиатры, хирурги, терапевты и другие специалисты. По показаниям медиков пациентам могут дать направление на анализы, а также назначить дополнительное обследование: УЗИ, рентген и электрокардиографию.