«Прятки на сутки»: У подростков новое развлечение - убегать из дома на 24 часа

СЕГОДНЯ 01:04 2018-09-29T00:35:20+03:00

О странном квесте рассказали уже несколько школьников, исчезнувших и потом благополучно найденных

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Тренькнул мобильник. На экране высветилось сообщение. Родительский чат. «Внимание! У московских подростков появилась новая опасная игра. Она называется «прятки на сутки». Ее суть - уйти из дома и скрываться от родителей в течение 24 часов. Знакомые в полиции говорят, что эти задания школьники получают по интернету от неких кураторов. Поговорите со своими детьми! Объясните им, что играть в такие игры - опасно!»

Несколько раз перечитал текст. Бред какой-то. Полез в интернет. Как ни странно, за последние пару недель в Москве и области было сразу несколько сообщений о таких историях. Например, 11 сентября в подмосковном Красногорске пропал 12-летний школьник...

НЕ ЕСТЬ, НЕ ПИТЬ, НИ С КЕМ НЕ ОБЩАТЬСЯ

«Рост 159 см, худощавого телосложения, волосы русые. Светло-серая толстовка, темно-синие спортивные брюки».

Пятиклассника Васю Д. (имя изменено) больше суток искали родственники, волонтеры, ­полицейские и спасатели. Бедные мама с папой чего только за это время не ­передумали! Похитили, ­погиб под колесами машины... А нашли пацана очень буднично. Сотрудник МЧС, работающий в Долгопрудном, ­возвращался со смены домой в Красногорск. О пропавшем мальчике он, конечно, слышал - даже ориентировка на телефон приходила. И тут видит - похожий ­парнишка шагает по стройплощадке у железной дороги. Остановился. Окликнул. Оказалось - тот самый Вася.

- Мальчик рассказал, что сам ушел из дома, ночевал в чужом подъезде, - анонимно сообщил «КП» сотрудник правоохранительных органов. - По его словам, он через несколько часов сам собирался прийти домой. Когда начали расспрашивать, почему ушел, зачем, он сначала отнекивался, а ­потом заговорил о некой игре.

«Прятки на сутки» - игра на слабо. Хватит ли духу ни с того ни с сего сбежать из дома? Сможешь ли прожить в большом городе 24 часа без денег, еды и питья?

«ПОКА НЕ УДАЛОСЬ ОБНАРУЖИТЬ ГРУППУ»

Впервые о новом опасном квесте, которым увлекаются подростки, в России заговорили еще в январе прошлого года. В Ростовской области пропал пятиклассник. Нашли его ровно через сутки и вернули родителям. А следом в соцсетях появились объяснения.

«Мальчик ушел сам. Играют в игру - ты должен спрятаться на 24 часа, чтобы не нашли», - написал в одной из ростовских групп некий просвещенный мужчина.

Через пару дней в соседнем районе той же Ростовской области исчез еще один мальчик, 15 лет. Спустя сутки он вернулся сам. И этот тоже сыграл в прятки.

Местная полиция поспешила выступить с заявлением: никакой игры не существует! Но рассказы про убегающих ровно на 24 часа подростков все равно пошли гулять по чатам.

История добралась и до столичного региона. После Красногорска было еще одно сообщение про «прятки на сутки» - из Москвы. Ушел и, слава богу, вернулся 13-летний мальчик.

- После сообщений о новой игре начата проверка, - рассказал «КП» сотрудник главка подмосковной полиции. - Пока в соцсетях не удалось обнаружить групп, участникам которых раздавались бы такие задания.

Мы тоже попробовали поискать такие группы. Действительно - ноль.

- Возможно, администрация соцсетей их сразу удаляет. После историй с «синими китами» на подобные группы реагируют гораздо оперативней, - говорит тот же собеседник. - Кто-то из детей рассказывал, что к нему в соцсетях якобы добавился некий человек, который раздавал задания, а потом бесследно исчез. Но это уже больше похоже на выдумки.

В полиции склоняются к тому, что «прятки на сутки» - все же сетевой фейк, как знаменитые истории про жвачки с героином, что раздают у столичных школ, про банду педофилов, приманивающих малышей котятами, или, например, зараженные СПИДом иглы в метро (см. на сайте kp.ru заметку «А вдоль эскалаторов маньяки со шприцами стоят...»).

...а в соцсетях сразу начали писать об опасной игре.

БАЛЛЫ ЗА «ЛИЗА АЛЕРТ»

А в соцсетях сообщения о «прятках на сутки» начали обрастать подробностями. Якобы если пропавший ребенок за время своего отсутствия еще и попадет в базу поисков отряда «Лиза Алерт», он за выполнение задания получает от куратора какое-то количество дополнительных баллов.

Некоторые поисковики признаются, что об игре слышали.

- Мы занимаемся только конкретно поисками детей. На момент их обнаружения в дело вступает полиция. Своих исследований мы не проводили, - говорит лидер движения «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. - Но лично я склоняюсь к тому, что рассказы про прятки - это фейк. Одно могу сказать точно - родительские ватсап-чаты становятся, к сожалению, идеальными площадками для зарождения паники. Понятно, что люди переживают за своих чад. Но в итоге страшилки летают в сети, как вирусы, заражая откровенным бредом сотни людей.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Главное условие - не говорить ничего взрослым»

Впрочем, часть экспертов считает, что дыма без огня не бывает и следы игры в интернете не могут найти по одной простой причине. Потому что на самом деле «прятки на сутки» - это оффлайновая история. Участники игры знают друг друга и в обычной жизни.

- Первый раз я услышал об этой истории пару лет назад - было несколько случаев в Московской области, - говорит врач-психолог высшей категории Александр Федорович. - Суть игры сводится к тому, что один ребенок должен исчезнуть, отключив на сутки телефон, а остальные его контролируют. Обычно это близкие друзья. Им, например, после исчезновения ребенка звонят его перепуганные родители. С одной стороны, для всей компании это проверка подростка на прочность, с другой - вроде как проверка пап и мам. Будут ли они беспокоиться? Побегут ли они в полицию? А через 24 часа подросток должен сам явиться домой. Главное условие - не говорить ничего об игре взрослым. Иначе побег не засчитывается.

- Подобные задания могут быть начальным этапом опасной игры вроде «синих китов»?

- На мой взгляд, «прятки» - это просто обряд посвящения, инициации, который был во все времена. Чтобы получить уважение от сверстников, нужно его заслужить каким-то поступком. В мое время, например, все мальчишки во дворе должны были доказать свою смелость, пройдя ночью через кладбище. В одиночку. У ворот тебя на кладбище запускает одна компания. А на той стороне встречает другая. Ты давал слово, что не будешь бежать, а именно пойдешь. Прошел, не струсил - молодец. В нынешнее время подобные обряды просто переродились.