Москвичи могут придумать имена новорожденным сурикатам-тройняшкам

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-01T17:57:43+03:00

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На днях в московском зоопарке новоселье отметили трое детенышей сурикатов. Малыши, которые появились на свет 6 августа, окончательно окрепли и теперь познакомиться с ними могут все посетители. Сейчас шустрикам всего полтора месяца и весят они всего 80 граммов. Но жизненной энергии этих крох можно только позавидовать. Со своими сородичами, всего их 20, крохи неутомимо носятся по вольеру и время от времени ныряют в песок.

Сотрудники голову ломают, как же назвать мылышей: Шустрик, Бегунок, Непоседа... Помочь с выбором имен могут все желающие. Все что нужно, направить варианты на электронную почту зоопарка zoopark@culture.mos.ru.

Но прежде чем это сделать обязательно загляните в павильон «Копытные Африки» и познакомитесь с новорожденными. Туда сурикаты переехали с наступлением холодов. О здоровье новорожденных зоологи не переживают.

- Первые две недели своей жизни сурикаты провели в теплой норе, и только после того, как у них открылись глаза, мать вывела их наружу и позволила немного погулять. Суетливые сородичи могли ненароком травмировать новорожденных, поэтому заботливая мать тщательно оберегает их и не отпускает от себя, - рассказали «КП» в пресс-службе московского зоопарка.

СПРАВКА "КП"

Эти тройняшки сурикаты не первые среди сородичей, появившихся на свет в московском зоопарке. 9 особей сурикаиов прибыли в столицу в 2009-м году из ЮАР. В столице им так понравилось, что они стали регулярно размножаться. Остальные 19 - с московской пропиской.Эти зверьки очень энергичны и любознательны, поэтому им необходимо постоянно давать различные задачи – физические и интеллектуальные. В зимнее время сурикаты живут в теплом вольере в павильоне «Копытные Африки», где поддерживается высокая температура, а также есть множество предметов обогащения среды обитания.