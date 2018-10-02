На приговор об освобождении сестер Хачатурян направлен протест, теперь он может быть обжалован

СЕГОДНЯ 00:09 2018-10-02T00:23:22+03:00

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1 октября 2018 года в Московский городской суд поступила жалоба. Сестра убитого Михаила Хачатуряна Наира и ее супруг Геннадий Мусаелян обжаловали решение Басманного суда, освободившего фигуристок громкого криминального дела - Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян - под запрет определенных действий (новое для российской судебной системы мера пресечения, сродни домашнему аресту).

Бумагу подготовил и передал в суд их адвокат. Родственники погибшего считают, что подобная мера, слишком мягкая, в случае когда речь идет об убийстве.

- Такое действие защиты было ожидаемо для нас, - Говорит адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. - Поскольку потерпевшая сторона активно возражала против изменения меры пресечения еще в самом процессе 27 сентября. По закону у них было три дня на обжалование, вот они и воспользовались своим правом.

- Не думаю, что их жалоба что-либо изменит, - добавляет Ярослав Пакулин, защитник Марии Хачатурян, самой младшей из сестер. - Я лично не вижу смысла отменять решение суда только-лишь из-за позиции потерпевших. В таких вопросах суд опирается на мнение следователя, а он избрал для девушек такую меру пресечения, как запрет определенных действий. Строго говоря, можно было и без процесса поменять меру. Просто предыдущее решение Останкинского суда об аресте закончило бы свое действие 28 сентября, и девочки могли идти домой под подписку. Тогда и обжаловать потерпевшим было бы нечего. Но переизбрание меры через суд - более цивилизованный и часто применяемый метод.

Напомним, что сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца 58-летнего Михаила. Девушкам предъявлены обвинения по одной из самых тяжелых статей УК РФ - 105 часть 2. И то, что они вышли из СИЗО на время следствия - скорее исключение из правил.

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

Сейчас все трое расселились по разным адресам. Мария с мамой по месту прописки. Двум другим девушкам жилье предоставили родственники. Жить вместе и даже общаться они не имеют права. Адвокаты рассказали «КП», что у девушек все хорошо и они приходят в себя после СИЗО. И хотя по решению суда они имеют право даже выходить на улицу, они пока опасаются это делать.

- Насколько мне известно, только Мария выходила куда-то из квартиры. И то не одна, а с мамой. - Рассказал Ярослав Пакулин. - Сейчас они будут заниматься восстановлением паспорта, определят ее на учебу, покажутся врачам. Аурелия завтра идет к следователю и будет просить разрешение на свидание с двумя старшими дочерьми.

Учиться предстоит продолжить и Ангелине, девушка так же не закончила 11 класс. Кристина же до случившегося была второкурсницей в медицинском колледже, но еще будучи в СИЗО написала заявление об отчислении. О дальнейших ее планах не известно.

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- Следственные органы прислали бумагу об изменении меры пресечения подследственным Хачатурян с заключения под стражу на запрет определенных действий, - сообщили «КП» в пресс-службе суда. - Заседания назначены на завтра, 27 сентября.

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