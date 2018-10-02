Дорожная разметка: Желтым расчерчен асфальт на квадратики

СЕГОДНЯ 01:25 2018-10-02T01:29:31+03:00

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В последнее время дороги в Москве стали очень пестрыми. Опоры светофоров дублируют подсветкой, чтобы водитель издалека замечал сигнал (особенно в темное время суток). Изображения на знаках обводят светодиодной лентой. На проезжей части появляются желтые квадраты, белые полоски (поперек дороги), нарисованные крест-накрест зебры, красные дорожки, желтые линии... Водители, особенно те, кто недавно в Москве, иной раз просто теряются. Все это усугубляется сотнями дорожных камер, которые круглосуточно охотятся за нарушителями и имеют обзор 360 градусов (не все, но многие).

«Комсомолка» изучила разметку на столичных дорогах.

ВАФЕЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

Такие желтые квадратики стали рисовать на дорогах три года назад. Сейчас они есть почти на 80 перекрестках. Разметка предупреждает, что останавливаться на пересечении улиц запрещено. Этим грешат водители, которые выскакивают на середину перекрестка на мигающий зеленый свет и во время затора мешают другим автомобилям. Желтая сетка и сейчас продолжает появляться на особо загруженных участках - на Котельнической набережной, Большой Лубянке, Сретенке, Смоленской улице, площади Тверская Застава. Наносят ее специальным холодным пластиком. Штраф за выезд на вафельную разметку - 1 тысяча рублей.

ШУМОВЫЕ ПОЛОСЫ

Среди дорожной разметки эта, пожалуй, самая безобидная. Три параллельные белые полоски, которые размечают перед нерегулируемыми пешеходными переходами, школами, поликлиниками. И делают их немного выше проезжей части. Чтобы при заезде на них водитель почувствовал вибрацию и услышал специфический звук. Это означает, что нужно сбавить скорость.

По сути, шумовые полосы заменяют лежачих полицейских. И останавливаться перед ними не надо. Это не стоп-линии.

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ

Недавно в соцсетях появилась фотография с красными дорожками на перекрестке (вдоль обычных пешеходных переходов).

- И что это за прикольная разметка? - удивился автор снимка.

Диванные остряки в комментариях даже предположили, что это зона для сексуальных меньшинств.

Отвечаем. Проезжую часть пересекают обычные велосипедные дорожки (просто мы к ним еще не привыкли). И ездят по ним не только на великах, но и на самокатах, роликах, скейтах, лонгбордах. В Москве их больше всего в центре - особенно на Бульварном кольце. Проезжать по ним можно на зеленый свет на светофоре для велосипедистов. Он меньше размером, чем для автомобилей, и на каждом кружочке изображен велосипед. Пешеходов за ходьбу по велодорожке никто не оштрафует, но чисто по-человечески лучше этого не делать. Зебра и так широкая.

Диагональный переход.Фото: Евгения ГУСЕВА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Они начали появляться в Москве в 2015 году. И сейчас их уже более 30. Большой Ордынский переулок - Малая Ордынка, улица Барклая - Большая Филевская, Парусный проезд - улица Свободы и другие (полный список адресов - на сайте kp.ru).

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) объясняют, что для косой разметки выбирают перекрестки, на которых светофоры работают с отдельной пешеходной фазой (это когда зеленый свет загорается на всех направлениях одновременно). Раньше пешеходы переходили там дорогу наискосок, игнорируя разметку. И формально нарушали правила. Теперь все по закону.

Для усиления светоотражающих свойств на разметку наносят микроскопические стеклянные шарики.

Буферная зона перед выделенной полосой для общественного транспорта.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БУФЕР ДЛЯ АВТОБУСА

В этом году в столице начали по-новому размечать выделенные полосы для общественного транспорта. И теперь это не просто сплошная линия, а буферная полосатая зона.

Одно время вдоль выделенок даже пытались ставить пластиковые столбики, но потом перестали. Те ломались и мешали коммунальщикам убирать дорогу.

Напомним, выезд на выделенную полосу карается штрафом 1500 рублей. Так что дальше буферной зоны лучше не заезжать. Всего в столице сейчас уже 300 км выделенок. Из них 50 с новой разметкой (проспект Мира, Нижегородская улица, Каширское шоссе и другие). На некоторых участках выделенка тянется всего 50 метров, где-то - более километра.