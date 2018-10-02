Ревизия памятников Москвы: Ленин и Пушкин - наше всё

СЕГОДНЯ 01:48 2018-10-02T01:51:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Бронзовых и гранитных знаменитостей на площадях, в скверах и просто на улицах Москвы уже более 900. В Мосгорнаследии провели ревизию этого хозяйства и выяснили, у кого из знаменитостей больше всего статуй, кому из них пришлось кочевать по городу и какие памятники стоят еще с царских времен. Данные указаны по октябрь 2016-го. Затем в том же году открыли монумент князю Владимиру на Боровицкой площади и скульптуру балерине Майе Плисецкой в сквере на Большой Дмитровке. В прошлом году поставили пять монументов и памятных знаков. Среди них - памятник изобретателю автомата Михаилу Калашникову и скульптурная композиция в память о жертвах политических репрессий «Стена скорби». В ближайшее время в Москве могут появиться памятники Булгакову, Шекспиру, Айтматову и Солженицыну.

Кто переехал

ГОГОЛЯ ПЕРЕВЕЗЛИ ПО ПРИКАЗУ СТАЛИНА

В начале двадцатого века на Гоголевском бульваре появился памятник писателю Гоголю работы скульптора Андреева. Фигура в согбенной позе с опущенными плечами не нравилась Сталину.

Опальному Гоголю пришлось несладко. Сначала его перевезли в Донской монастырь, относившийся в те времена к Музею архитектуры. А через несколько лет, уже после смерти Сталина, памятник поселился во дворе Дома-музея Гоголя на Никитском бульваре. На историческое место на Гоголевском бульваре его не вернули, поскольку там еще в 1952 году успели поставить новый «правильный» монумент улыбающегося Гоголя в полный рост работы скульптора Николая Томского.

НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ ОКОЛО ПУШКИНА

Знаменитый на весь мир памятник Пушкину работы скульптора Александра Опекушина открыли в 1880 году. Бронзовый монумент стоял тогда на Тверском бульваре. А на месте нынешней Пушкинской площади находился Страстной монастырь. Обитель снесли в 1937 году. Потом на этот пустырь перенесли Пушкина и установили лицом к его историческому месту. А на Тверском бульваре напоминание о великом поэте осталось разве что в названии популярного у туристов «Кафе Пушкинъ».

А всего памятников автору «Евгения Онегина» поставили в Москве девять штук - больше, чем любому другому поэту и вообще знаменитостям.

КОМУ ПОМЕШАЛИ МИНИН И ПОЖАРСКИЙ

Изначально памятник Минину и Пожарскому (на фото слева, архитектор Иван Мартос) стоял в центре Красной площади - напротив входа в Верхние торговые ряды. Картинка выглядела так, как на этой литографии 1850-х годов. Но к концу XX века ряды начали перестраивать, и они приобрели привычный нам вид здания в псевдорусском стиле.

В 1923 году в здании открылся Государственный универсальный магазин. А памятник оставался на прежнем месте - как раз напротив арки главного входа в ГУМ - до 1931 года. К собору Василия Блаженного его перенесли, потому что скульптура мешала стройному шествию колонн на парадах. В этом году памятнику исполнилось 200 лет, и, как когда-то на установку, начался сбор средств на его реставрацию (нужно 46 миллионов рублей, на данный момент собрано больше 2 миллионов).

САМЫЕ СТАРЫЕ

Он же Царь-колокол! Кто его тронет

Уцелевших с дореволюционных времен памятников в Москве меньше двух десятков. Их можно увидеть в основном в центре города, поскольку тогда это и была вся столица. Самые известные из них - памятники русского литейного искусства Царь-пушка XVI века и Царь-колокол XVIII века.

Все революции и другие потрясения прошлого столетия пережили и кони Клодта на Беговой аллее (недалеко от ипподрома), около пересечения с Ленинградским проспектом, рядом с домом 27. Две бронзовые скульптуры «Диоскуры, укрощающие коней» создал Константин Клодт по эскизам своего деда Петра Клодта, автора знаменитых коней на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Кстати, московские скакуны являются копией питерских.