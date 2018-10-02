2018-10-02T14:39:01+03:00
Общество

Задайте вопрос главе департамента здравоохранения Москвы

Гостем Радио «Комсомольская правда» станет Алексей Хрипун
Светлана ВОЛКОВА
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Вы можете задать свои вопросы Алексею Хрипуну в прямом эфире радио «Комсомольская правда»Вы можете задать свои вопросы Алексею Хрипуну в прямом эфире радио «Комсомольская правда»
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В среду, 3 октября, с 11.00 до 12.00 гостем радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) станет руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Иванович Хрипун.

В прямом эфире обсудим такие основные вопросы:

- как столичные медики подготовились к сезону простуд?

- помогает ли прививка от гриппа?

- будут ли закрывать районные поликлиники во время их реконструкции?

- за сколько минут должна приезжать «скорая» в пациенту?

Вы можете задать свои вопросы Алексею Хрипуну в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» ( 8-800-200-97-02 ) и на сайте kp.ru , в комментариях к этой статье.

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