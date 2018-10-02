Пять станций серой ветки метро будут закрывать на полчаса раньше

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-02T16:21:13+03:00

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С 3 октября по 21 ноября на участке Серпуховско-Тимирязевской линии от станции «Чеховская» до станции «Петровско-Разумовская» поменяется режим работы. Пять станций - «Цветной бульвар», «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская» - будут закрываться на полчаса раньше, то есть с 0.30. Первое закрытие состоится уже сегодня ночью со 2 на 3 октября.

С 0.30 ежедневно поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии будут курсировать только на участках между станциями «Бульвар Дмитрия Донского» и «Чеховская», а также между станциями «Алтуфьево» и «Петровско-Разумовская». Обратите внимание! Между станциями «Владыкино» и «Петровско-Разумовская» поезда будут следовать с увеличенными интервалами. На этом участке запустят так называемое челночное движение. То есть между «Владыкино» и «Петровско-Разумовской» состав будет ходить в оба направления по одному пути.

Расписание поездов на серой ветке решили поменять по просьбе Департамента строительства Москвы. «Всего 30 дополнительных минут ночью позволят специалистам значительно ускорить строительство участка Большой кольцевой линии от станции «Петровский парк» до станции «Савеловская», - объяснили в пресс-службе Московского метрополитена.

Для этого специально выбрали такое время, когда пассажиров на участке от «Чеховской» до «Петровско-Разумовской» меньше всего. Временные неудобства затронут около 1,5 тысяч человек - менее 0,2% от дневного пассажиропотока Серпуховско-Тимирязевской линии. А сотрудники подземки в минуты ночных окон займутся ремонтом и уборкой на действующих станциях серой ветки.

Во время ночного закрытия пяти станций пассажиры смогут пользоваться станциями Люблинско-Дмитровской линии или наземкой. На круглосуточный маршрут № м10, часть которого проходит от «Чеховской» до «Петровско-Разумовской» через станции «Менделеевская», «Савеловская», «Дмитровская» и «Тимирязевская», выпустят дополнительные автобусы. При этом с 0.30 до 2.00 м10 будут ходить с интервалом не более 10 минут.