Собянин поменял префектов в трёх округах Москвы

СЕГОДНЯ 18:32 2018-10-02T18:34:55+03:00

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Во вторник , 2 октября, мэр Сергей Собянин назначил префектов административных округов столицы. Напомним, после победы на выборах мэра Москвы и вступления в должность Собянин проводит кадровые перестановки. Ранее мэр объявил о своих новых заместителях, разделил несколько департаментов и переназначил руководителей разных ведомств.

Теперь префектами округов Москвы вновь утверждены:

- в Центральном - Владимир Говердовский;

- в Северо-Западном - Алексей Пашков;

- в Западном - Алексей Александров;

- в Южном - Алексей Челышев;

- в Юго-Восточном - Андрей Цыбин;

- в Юго-Западном - Олег Волков;

- в Троицком и Новомосковском округах - Дмитрий Набокин;

- в Зеленограде - Анатолий Смирнов.

А в трёх округах столицы префекты поменялись:

- в Северном теперь руководит Владимир Степанов, ранее занимавший должность первого заместителя префекта САО;

- в Восточном - Николай Алешин, бывший первый замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы;

- в Северо-Восточном - Алексей Беляев, ранее занимавший пост заместителя префекта Восточного округа.

Все префекты утверждены в своих должностях на срок полномочий мэра Москвы.