Собянин поменял префектов в трёх округах Москвы
Во вторник , 2 октября, мэр Сергей Собянин назначил префектов административных округов столицы. Напомним, после победы на выборах мэра Москвы и вступления в должность Собянин проводит кадровые перестановки. Ранее мэр объявил о своих новых заместителях, разделил несколько департаментов и переназначил руководителей разных ведомств.
Теперь префектами округов Москвы вновь утверждены:
- в Центральном - Владимир Говердовский;
- в Северо-Западном - Алексей Пашков;
- в Западном - Алексей Александров;
- в Южном - Алексей Челышев;
- в Юго-Восточном - Андрей Цыбин;
- в Юго-Западном - Олег Волков;
- в Троицком и Новомосковском округах - Дмитрий Набокин;
- в Зеленограде - Анатолий Смирнов.
А в трёх округах столицы префекты поменялись:
- в Северном теперь руководит Владимир Степанов, ранее занимавший должность первого заместителя префекта САО;
- в Восточном - Николай Алешин, бывший первый замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти столицы;
- в Северо-Восточном - Алексей Беляев, ранее занимавший пост заместителя префекта Восточного округа.
Все префекты утверждены в своих должностях на срок полномочий мэра Москвы.