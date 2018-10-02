Дело "подмосковного Отелло" Дмитрия Грачева, который отрубил жене руки, передали в суд

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-02T10:23:41+03:00

Его обвиняют сразу по трем уголовным статьям, в том числе - в похищении человека

Изменить размер текста: A A

Так называемое «дело подмосковного Отелло» вышло на финишную прямую. Фигурант - 27-летний житель Серпухова Дмитрий Грачев, грузчик с дипломом семейного психолога. В декабре прошлого года мужчина вывез свою жену в лес (на тот момент пара уже подала заявление о разводе) и отрубил ей кисти рук. Врачи смогли спасти Маргарите Грачевой только одну руку, вместо второй теперь протез.

В Следственном комитете сообщили, что расследование завершено.

- Уголовное дело в отношении Дмитрия Грачева с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, - рассказала старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

Грачеву предъявлено обвинение сразу по трем статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа» (до 10 лет), «похищение человека» (здесь сразу два эпизода, до 12 лет), «угроза убийством» (до 2 лет).

Врачи смогли спасти Маргарите Грачевой только одну руку, вместо второй теперь протезФото: Александр РОГОЗА

Отметим, что две последние статьи появились в уголовном деле только несколько месяцев назад. Кроме того, до недавнего времени у Дмитрия Грачева было серьезное смягчающее обстоятельство, которое должно было повлиять на будущий приговор - двое несовершеннолетних детей на иждивении, их общие с Маргаритой Грачевой сыновья. Однако на прошлой неделе Серпуховский суд лишил Грачева родительских прав.

- Надо было всего лишь подождать девять месяцев, подать апелляцию в Московский областной суд и провести пять заседаний! – прокомментировала в соцсетях решение суда Маргарита Грачева.

Отметим, что параллельно продолжается расследование дела о халатности, заведенное на бывшего участкового. За месяц до кровавой расправы Грачев уже вывозил Риту в лес, угрожая ножом. Она написала заявление в полицию, но участковый на него не отреагировал.

Мужчина вывез свою жену в лес и отрубил ей кисти рукФото: Александр РОГОЗА

В Серпуховском суде отмечают, что первое заседание по основному уголовному делу может быть назначено в течение ближайшего месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рита Грачева, которой муж-садист отрубил руки: В соцсетях часто пишут мужчины, зовут замуж

Этой жуткой подмосковной истории уже полгода. Утром 11 декабря 2017-го 25-летняя жительница Серпухова Маргарита Грачева опаздывала с детьми в садик, который находится в другом районе города. Муж предложил их подвезти. Точнее, почти уже бывший муж - незадолго до этого пара подала на развод (подробности)

Микрохирург Тимофей Сухинин: «Отрубая жене руки, садист обещал, что она никогда не сможет ими гладить своих детей. Сможет!»

Врач, спасший левую кисть жертвы «подмосковного Оттело», раскрыл детали сложнейшей операции (подробности)

Ревнивый муж, искалечивший свою жену: «Я сейчас отрублю тебе руки. Ты ими так любила гладить детей!»

В этой истории до сих пор много белых пятен. Почему девочка из интеллигентной семьи выбрала мальчика из неблагополучной, которого даже из школы исключили за поведение? Действительно ли за месяц до трагедии Рита писала заявление в полицию - после того, как он вывез ее в лес первый раз и угрожал ножом? И могла ли она за шесть лет совместной жизни ни разу не заподозрить, что живет с настоящим садистом?(подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На экс-участкового, который проигнорировал заявление жены "подмосковного Отелло", завели уголовное дело

Полицейский отказался возбудить на угрожавшего Рите Грачевой супруга, а через два тот вывез женщину в лес и отрубил ей руки (подробности)