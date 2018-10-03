2018-10-03T12:34:56+03:00
Московские окна

Уцелеть в сезон простуд: готовы ли столичные медики защитить нас от вирусов

Помогает ли прививка от гриппа, зачем нужны электронные метки на картах пациентов в поликлиниках и что делать пациентам, если приходится долго ждать «скорую»
Михаил АНТОНОВСветлана ВОЛКОВА
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Если решите прививаться, помните: прививку можно делать только здоровым! Если вы уже простыли, прививку делать нельзя!!!Если решите прививаться, помните: прививку можно делать только здоровым! Если вы уже простыли, прививку делать нельзя!!!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гость в студии: Алексей Иванович Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы.

Уцелеть в сезон простуд: готовы ли столичные медики защитить нас от вирусов

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