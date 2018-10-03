СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-03T12:34:56+03:00

Уцелеть в сезон простуд: готовы ли столичные медики защитить нас от вирусов

Помогает ли прививка от гриппа, зачем нужны электронные метки на картах пациентов в поликлиниках и что делать пациентам, если приходится долго ждать «скорую»