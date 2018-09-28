28 Сент. 12:17 2018-10-02T22:43:11+03:00

Куда стоит сходить в выходные, как отдохнуть и что посмотреть, рассказывает наш гид по отдыху Оксана Фомина

Изменить размер текста: A A

Антонов:

- Друзья, мы в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда». Афиша. И будем сейчас говорить про Октоберфест. Казалось бы, какое отношение этот немецкий праздник имеет к нам? Оказывается, имеет. У нас в студии специально приглашенные гости и специально поставленная музыка… примерно так все будет весело, скорее всего. А будет весело в Октоберфесте по-русски, в парке-отеле «Орловский» - у нас Сергей Лукьянов, представитель парка-отеля «Орловский» в прямом эфире. Сергей, здравствуйте.

Фомина:

- Октоберфест – немецкий праздник, у нас он будет на русской почве, в парк-отеле «Орловский». Ждем подробностей и ждем сведений о том, как он будет адаптирован под нашу русскую почву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/671422" frameborder="0"></iframe> «Октоберфест по-русски» в Парк-отеле «Орловский».

Лукьянов:

- У нас есть русская поговорка. «Пригласи друзей на пиво – проведешь весь день красиво». Вот как провести этот праздник по-русски красиво? Кто был в Германии, видел праздник в Баварии «Октоберфест», тот, наверное, обратил внимание, что, конечно, там много гостей и много туристов приезжают, люди красиво одеты, в национальных одеждах, с пряниками, идут большой толпой на площадки, где стоят павильоны разных компаний, продают пиво… и ты покупаешь билет на два часа.

Антонов:

- Некоторые не доходят до конца этих павильонов…

Лукьянов:

- Да. Но там продают билет на два часа, как в кинотеатр.

Антонов:

- И именно стараются сделать все быстрее, поэтому сразу литр в себя, литр в руках…

Лукьянов:

- Да. Сосиску и капусту…

Антонов:

- Да. Кренделек неси сюда…

Лукьянов:

- Да, кренделек. Потом – алкотест, насколько ты пьяный или нет, чтобы потом – можно или нельзя тебе ехать на машине – проверяют. То есть, ограниченное время. Парк-отель «Орловский» проводит фестиваль с утра до вечера. То есть, можно приехать накануне, в пятницу, можно заночевать, с 5 на 6, или остаться с 6 на 7…

Антонов:

- Начать тренировку?

Фомина:

- А сколько дней будет?

Лукьянов:

- Он будет один день – 6-го числа, поэтому он попадает и на тех, кто приехал днем раньше, и на тех, кто останется с ночевкой. Чем хорошо приехать заранее, например? Скажу несколько слов о парке-отеле «Орловский», чтобы понимать, где он находится. Парк-отель «Орловский» это самый последний, самый новый из крупных отелей в Подмосковье. И самый близкий к Москве отель. Это всего 14 км от МКАД, в направлении Домодедово, 4 километра мы едем, как в аэропорт – все знают дорогу по Кашире на аэропорт «Домодедово». Всего 4 километра, потом мы сворачиваем налево на развязке и уходим – там 10 километров. Это в лесу. С двух сторон отель как бы окаймляет озеро и с двух сторон почти непроходимый лес, где очень много грибов – сейчас пошли опята, кстати.

Фомина:

- Можно совместить «Октроберфест» с тихой охотой.

Лукьянов:

- И с рыбалкой. Которую мы недавно, кстати, вместе с «Комсомольской правдой» и проводили.

Антонов:

- Хорошо, туда можно приехать заранее, поселиться… это дает какие-то привилегии, если я раньше приеду, или нет? Что я буду первым за сосисками…

Лукьянов:

- А, первым за сосисками, в очереди? Нет, думаю, не будет нужды занимать очередь с вечера, записывать номер на руках… Много будет организовано площадок… Вообще территория 22 гектара. Лес. Река с двух сторон. Река Людовна. Старинное русское название. Как бы говорит, что сделана для людей. В 70-х годах там поставили плотину, низменности затопили, перед входом в Москву-реку и там получилось водохранилище. Довольно интересное, красивое. Все это на фоне осенней природы будет очень замечательно – то есть, фотографии хорошие сделать, селфи.

Антонов:

- Это прекрасно. Я просто обязан спросить. Напомню, Сергей Лукьянов, представитель парка-отеля «Орловский», «Октроберфест по-русски» в парке-отеле «Орловский» 6 октября в субботу – это чтобы вы опять же осознали свои силы и что в воскресенье голова может немножко поболеть, но в понедельник, 8 октября, вы на работу выйдите абсолютно нормально.

Фомина:

- Переночуете с 6 на 7 и поехали.

Антонов:

- Вот в чем вопрос. Я, к сожалению, видел последствия «Октоберфеста». Если вначале там все красиво, то последствия – вот здесь нам пишут слушатели. «Октоберфест» в Мюнхене стал некрасивым. Похож на оргию и бухалово. Ездить на него перестал», - из Германии нам пишут. Я понимаю, что у вас-то будет все по-другому?

Лукьянов:

- Конечно. Во-первых, у нас же по-русски. Обязательным атрибутом – икра, балалайка и медведи. Именно это отличает нас от «Октоберфеста» по-немецки. Ушанка будет тоже интересная. Костюмы. Приглашаю всех, кто приедет, найти какие-то костюмы, головные уборы.

Фомина:

- Знаете, по-немецки это называется трахтенмоде… вот эти все баварные платья… то есть, нам можно приходить в русских народных сарафанах? Никаких вот рюшечек чтобы не было?

Лукьянов:

- Ну, как бы хотелось бы, чтобы было повеселее, поинтереснее, пораскрепощеннее. Да, по поводу того, что люди в Германии напиваются. Да, немцы любят пиво и они там не знают ограничения. Вот я бы сказал, что кружка пива для русского это очень хорошо, это норма. Потому что две уже будет много, а три кружки пива будет мало. Поэтому надо знать свою норму, не торопиться, день длинный…

Антонов:

- Сереж, я правильно понимаю, что ничего, крепче пива, продаваться не будет?

Лукьянов:

- Нет, там же у нас есть несколько ресторанов и кафе, как на открытых и закрытых площадках. Надо сказать, что место, где будет проходить - сама вот сцена, это новую галерею мы построили, она крытая, специально для таких массовых мероприятий.

Фомина:

- Если дождь будет, то не страшно?

Лукьянов:

- Да, там большая светлая прозрачная крыша, там же кухня, там же туалеты. Но рядом много шатров, много мангальных площадок. Так же, как и в самом главном корпусе, так и ресторан «Петрушка», который в русском стиле сделан, там очень много будет локаций, куда можно пойти и как бы, если устал танцевать, гулять, пошел и отдохнул где-то в другом месте. Почему я вот еще призываю людей приехать заранее? Потому что можно день вообще красиво построить. Проснуться рано утром, погулять, встретить рассвет, потом сходить в спортзал, пойти в бассейн, посидеть в финской или в хамаме, в сауне, отправить детей в детскую игровую комнату, которая там есть, где есть няня, где есть аниматоры, детей можно на несколько часов там оставить.

Антонов:

- Это к вопросу, можно ли приезжать с детьми?

Лукьянов:

- Нужно приезжать с детьми. Там зоопарк, где можно будет…

Фомина:

- Кого вы в зоопарке держите?

Лукьянов:

- Гордость наша, конечно, это две медведицы у нас живут – Маша и Ляля, которые раньше выступали в цирке. Потом цирк разорился, цирк шапито, и они нам отдали их, потому что их некуда было девать, медведя нельзя выпустить в лес, да, потому что он тут же придет к людям и мы не знаем последствий. Тяжелая ситуация была в цирке и они нам подарили. Мы для них построили вольеры и вот они у нас живут уже несколько лет… У нас там олени, альпаки, страусы эму, нанду, лисы, чернобурки, енот-полоскун живет. Кроликов много видов. И огромное количество птиц, которые даже перечислить сейчас невозможно. Белые и черные лебеди, павлины белые, индийские…

Фомина:

- В общем, есть на что посмотреть. Скажите, а сколько вообще вы народу ждете на этот праздник? И надо ли заранее бронировать?

Лукьянов:

- Я бы посоветовал прямо сейчас начинать бронировать. У нас отель не такой большой, у нас сегодня действует 100 номеров и 10 номеров эконом-класса мы откроем прямо накануне праздника – 5-6 числа мы примем первых гостей. Это совсем эконом-класса номера. Там 3000 рублей стоит номер на сутки. На двоих. А если мы говорим про хорошие номера в главном корпусе или деревянные коттеджи – коттеджи стандарт, коттеджи люкс, номера, то они начинаются от 11900 рублей на двоих по системе все включено. То есть, это питание трехразовое плюс перекус на полдник, плюс напитки все.

Фомина:

- На «Октоберфесте», да?

Лукьянов:

- Это всегда в отеле все питание включено. Спортзалы, бассейны, анимация, игровые площадки, волейбольные, футбольные, теннисные корты. Кроме услуг спа, где делают особые процедуры – массаж тела, лица, какие-то косметические процедуры.

Антонов:

- Здесь Иван Иванов в Ютюбе пишет: «Почему все-все только в Москве?» Неправда. Бавария, Мюнхен. И Парк-отель «Орловский»… Во-вторых, напоминаю, что у нас рубрика «Афиша» посвящена московским событиям или событиям, которые происходят в Московском регионе, мы сегодня говорим про «Октоберфест» по-русски. Вот что будет русского в этом «Октоберфесте»? И опять же, возникает закономерный вопрос – ну, что, приехать и просто пить пиво? Будут ли какие-то развлечения? Помимо зоопарка? Вот об этом через несколько минут наш гость Сергей Лукьянов, представитель парка-отеля «Орловский» расскажет. Я же напоминаю, что зарегистрироваться можно на сайте.

Фомина:

- Кстати, легко находится. Парк-отель «Орловский» набираешь и сразу валится первая ссылочка…

Лукьянов:

- Я бы хотел обратить внимание, что надо заходить на официальный сайт, а не на какие другие сайты…

Антонов:

- Друзья, программа «Афиша», Оксана Фомина.

Фомина:

- И Михаил Антонов.

Антонов:

- И знаете о чем мы говорим? Мы говорим… про Октоберфест по-русски в парк-отеле «Орловский». У нас Сергей Лукьянов, представитель парка-отеля «Орловский» в прямом эфире. 6 октября. Приезжайте. Можно накануне. Можно в день проведения Октоберфеста. Естественно, самый главный вопрос. Сергей, человек приезжает, да, «Октоберфест» - для многих это употребление пива, да. Что у вас еще есть? Мы знаем, концерт Юли Чечериной в конце будет. А в течение дня чем заниматься?

Фомина:

- А штанами на пиво садиться?

Лукьянов:

- Насчет штанов. Жалко, наверное, будет нам гостей сажать на пиво, но веселые конкурсы будут. У нас есть разные заготовочки, веселые, как из такого прибора, похожего на марионетки, пива выпить – то есть, кружка пива будет на ниточках висеть, тебе надо, маневрируя, как-то попытаться… Да, да, это очень достаточно весело… Много конкурсов и загадок будет, про пиво, конкурс афоризмов, веселых историй, анекдотов, связанных с пивом. Ну и, конечно, развлекательная программа, которая начнется в 13.00. В программе будут, начиная от хора ветеранов в стиле «Бурановские бабушки» и заканчивая разными веселыми группами… Вот «Баварский король» - это оркестр, который будет весело одет, петь и на немецком, и на русском языке. Будут открывать бочку, то есть, первую кружку пива открывать. Это целый ритуал. Группы будут у нас выступать. Это «Крем зона», группа «Против правил», шоу «Победитель», «Джин тоник», Влад Балу, Катя Кузина – молодая, восходящая певица, очень интересная. Ну и, конечно, группа «Чичерина», гость программы. То есть, это нон-стопом будет идти с 13.00 до 22.00, перебиваясь разными конкурсами, развлечениями. Для детей будут отдельно квести, анимационные мероприятия, будут делать мыло, рамки, свечки изготовлять, то есть, там много-много мастер-классов.

Антонов:

- Сергей! Безопасность. Рядом вода. Ну, ладно, он в лес пошел за опятами и, бог с ним, рядом с опенками прикорнул, а потом встал и пришел обратно… Но рядом вода. Ведь у многих возникает вопрос – не потеряюсь ли я на вашей территории «Орловского»?

Лукьянов:

- Там трудно потеряться. Потому что так получается, что лес обрамляет территорию и вода, я думаю, что на воду никто не пойдет, ну, там и набережная сделана, что просто так не выйти, а на пляжах у нас всегда дежурят пляжники. Служба собственной безопасности не допустит никаких конфликтных ситуаций. У нас проходит все очень мирно, всегда доброжелательно проходит. Публика очень интеллигентная. Я сразу обращаю внимание на то, что мы приглашаем именно людей, которые приходят не напиваться туда, а повеселиться, прежде всего, хорошо провести вечер в семейном кругу. И пиво безалкогольное будет, кто за рулем. Потому что для нас… прежде всего, мы делаем праздник.

Антонов:

- Вячеслав пишет: «Добрый день. Часто приезжаем к вам летом, были и зимой, и в межсезонье, очень хорошо, уютно, гостеприимно, хорошее местечко, приедем и на «Октобер» и привезем друзей».

Фомина:

- Кстати, а можно вот одним днем приехать, без ночевки. Я работаю, например, до самого поздна.

Лукьянов:

- Конечно, можно приехать одним днем. Как приехать? Как я сказал, это в направлении Домодедово. Если своим ходом ехать, то лучше всего ехать от метро «Домодедовская», чтобы сэкономить деньги, ходит маршрутка 367 до остановки Орлово-2. Если вам не жалко 300-500 рублей на такси, там на троих-четверых доехать, то это вам обойдется рублей в 500.

Фомина:

- Таксисты знают?

Лукьянов:

- Да, таксисты знают. Рублей 500 от метро Домодедовская доехать. И у нас, кто приедет с ночевкой, тогда уж он приезжает на машине, для этого есть парковки, где-то мы там сможем автомобилей 400 принять.

Фомина:

- Шикарно!

Лукьянов:

- Да, сейчас с парковками всегда напряг, но у нас есть несколько парковок. Я гарантирую, что там будет безопасно и доброжелательно.

Антонов:

- Сорта какие? Некоторые чешское предпочитают, другие немецкие сорта.

Фомина:

- Светлые, темные, бархатные и всякие такие …

Лукьянов:

- Да, надо сказать, что светлое пиво сегодня – это лучше темного завтра… Поэтому пиво будет разное, но мы будем предлагать фирменное пиво, «Орловское», свежесваренное, живое пиво. Это по нашему рецепту сделанное в пивоварне, пиво будет не пастеризованное, а живое, разных сортов. И лагер, и хмельное, и нефильтрованное, и фильтрованное, и темное, и безалкогольное. То есть, разное будет пиво. И я уверен, что свежее живое пиво всегда предпочтительнее, чем пастеризованное и законсервированное.Цена 200 рублей.

Фомина:

- Мне кажется, надо вам конкурс провести на лучший афоризм о пиве и об «Октоберфесте» 6-го числа.

Лукьянов:

- Да, я с вами согласен. Потому что тот, кто не любит пиво, вино, женщин и песни, тот всю жизнь проживет дураком.

Антонов:

- Отлично!

Фомина:

- Миш, подожди… я еще раз хочу выяснить про приезд одним днем…

Антонов:

- Про закуску не будем спрашивать?

Фомина:

- Про закуску? Наше любимое, Миш, на десерт оставляем. Вот приезжаем. Мы билет какой-то должны покупать?

Лукьянов:

- Значит, да, важный вопрос. В этом году приняли мы решение – вход бесплатный для всех, то есть, и парковка бесплатная, и вход бесплатный, поэтому мы делаем такие народные гуляния и хотим вот так каждый год увеличивать масштабы… Я бы еще раз хотел обратить внимание. Во-первых, отель у нас пятизвездочный. И уровень мы должны соблюдать там высокий по организации, по порядку. На это все как бы запрограммировано. Парковки там есть, машины оставляем, уезжаете, когда захотите. Гуляния закончатся в 22.00.

Антонов:

- Если я понимаю, что в 22.00 все закончилось, а силы мои уже на исходе, я могу тут же зайти в отель и при наличии свободных мест заселиться?

Лукьянов:

- Конечно, можно, я думаю, так некоторые и сделают, если останутся номера свободные.

Сейчас отель пользуется хорошей популярностью очень, и благодаря «Комсомольской правде», конечно…

Фомина:

- Да, там наша рыбалка проходила.

Лукьянов:

- Да. Пользуется популярностью. Я бы рекомендовал забронировать заранее номера, чтобы ты спокойно проводил день, чтобы не дергался – останусь не останусь, уеду не уеду…

Фомина:

- Да, пивной фестиваль, лучше проспаться после этого. Вернемся к закускам, которые анонсировал Михаил.

Антонов:

- То есть, рестораны, мы поняли, у вас там есть ресторан «Петрушка», это все замечательно. Но ведь вы понимаете, и в ресторане может быть переполнено, а вот человек взял кружку в руку и хотелось бы, чтобы в другой руке было что-то, чем закусить. Сосиска ли это, кределечек тот же самый… Будут ли такие открытые палаточки, где можно будет приобрести что-то… орешков хотя бы, сухариков…

Лукьянов:

- Да, пивной фастфуд, стритфуд. То есть, это, конечно, сосиски – альпийские, баварские, мюнхенские… ну, и, конечно, наши русские шашлыки – куриные, свиные, бараньи, плов. Конечно, закуски под пиво – там всякие рыбки, кальмарчики, сухарики, чипсы. Причем, это все будет очень по невысоким ценам. Например, кружка пива 200 рублей, шашлык – 200-250 рублей.

Фомина:

- Кружка пива – 0,5:

Лукьянов:

- Да. Половина курицы гриль – 300 рублей, целая курица – 600 рублей. Думаю, это лояльные цены вполне, с учетом того, что там большой концерт будет. Если кого-то не устраивает, как мы говорим, на улице, то он может пойти в ресторан. Там не один ресторан, там несколько ресторанов и кафе.

Фомина:

- То есть, у вас будут какие-то гостевые рестораны? Пли вы только своими силами справляетесь?

Лукьянов:

- Зачем? У нас своих хватает, да. У нас 10 банкетных площадок на территории.

Антонов:

- Вы сказали про мангальный дворик, который у вас есть.

Лукьянов:

- Не один. 10 мангальных двориков. Можно компанией приехать…

Антонов:

- С собой можно?

Лукьянов:

- Можно с собой, взять мангальную площадку, самим готовить, даже привезти с собой можно напитки. Везде стоят мангалы или печки, есть крытые и закрытые площадки, в зависимости от погоды… и делать такие радиальные выходы уже на танцплощадку, на концертную площадку. Две компании там будут справлять юбилей в этот день.

Фомина:

- В смысле гостей?

Лукьянов:

- Нет, две фирмы будут справлять в этот день юбилей свой.

Антонов:

- Но вы же их не будете ограждать? Всегда можно… все будет вместе, все будет открыто?

Лукьянов:

- Конечно. Общая сцена, общее место гуляния – оно единое, а компании, конечно, будут в своих шатрах, в своих помещениях.

Фомина:

- Сколько гостей вы ожидаете?

Лукьянов:

- Думаю, что хорошо бы для нас было, чтобы не перегружать площадку, чтобы не было так, чтобы люди плечом к плечу там стояли, и друг другу в затылок дышали, для нас на площадке 1000-1500 человек было бы приемлемо.

Фомина:

- А какая-то предварительная регистрация нужна? Или можно решиться спонтанно 6-го числа с утра приехать?

Лукьянов:

- Я думаю, можно спонтанно. Если мы видим, что погода в этот день по сегодняшним прогнозам будет солнечная, дождя не будет… ну, даже если будет дождь, сама площадка крытая, где проходит сам концерт, и много павильонов крытых, куда всегда можно во время дождя зайти.

Фомина:

- Я предлагаю еще раз озвучить, когда, во сколько…

Антонов:

- 6 октября. Заезжать лучше с 5-го и начинать репетиции. Личные репетиции.

Фомина:

- Потому что в 13.00, друзья, 6-го числа уже начнется масштабная концертная программа.

Антонов:

- А вы встали в восемь утра и уже прогулялись…

Фомина:

- Рыбку наудили…

Антонов:

- Аппетит нагуляли и, может быть, шашлык с собой привезли или там купили… Это Парк-отель «Орловский». Октоберфест по-русски. Я очень надеюсь, что все получится, потому что фотографии с Октоберфеста, ну и впечатления от вас мы обязательно услышим в прямом эфире. Сергей Лукьянов был у нас в эфире… Спасибо большое!..