Лже-покупатель угнал «Бентли» у доверчивой москвички

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-03T12:06:23+03:00

Дама решила сэкономить на услугах автомобильных дилеров и чуть было не попрощалась с иномаркой за пять с половиной миллионов рублей

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Продать свой навороченный «Бентли» 32-летняя жительница Москвы решила самостоятельно.

- Еще чего, переплачивать за услуги перекупщиков, - подумала она и разместила объявление на бесплатном сайте.

Покупателя долго ждать не пришлось. По телефону мужчина представился бизнесменом и сразу назначил встречу.

Автоледи взяла с собой водителя и в красках описала свою любимую «ласточку», мол, берите, не пожалеете. И цена приемлемая всего-то пять с половиной миллионов рублей. Загадочный бизнесмен даже торговать не стал. А провести сделку предложил за чашечкой кофе в одном из ближайших кафе.

Пока москвичка и ее водитель делали заказ, потенциальный покупатель спохватился о кошельке, который якобы забыл в салоне иномарки. Но и тут продавцы ничего не заподозрили и сами дали ему ключ от иномарки. Вскоре выяснилось, что покупатель скрылся вместе с автомобилем. Правда уехать далеко ему не удалось. Через несколько кварталов люксовую иномарку остановили гаишники.

- Задержанным оказался ранее судимый 44-летний приезжий, - сообщил «Комсомолке» Юрий Титов, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

За «Мошенничество» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Иномарку уже вернули владелице. Женщина пообещала впредь не быть столь доверчивой.