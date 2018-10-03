2018-10-03T12:06:23+03:00
Происшествия

Лже-покупатель угнал «Бентли» у доверчивой москвички

Дама решила сэкономить на услугах автомобильных дилеров и чуть было не попрощалась с иномаркой за пять с половиной миллионов рублей
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Лже-покупатель угнал «Бентли» у доверчивой москвичкиЛже-покупатель угнал «Бентли» у доверчивой москвичкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Продать свой навороченный «Бентли» 32-летняя жительница Москвы решила самостоятельно.

- Еще чего, переплачивать за услуги перекупщиков, - подумала она и разместила объявление на бесплатном сайте.

Покупателя долго ждать не пришлось. По телефону мужчина представился бизнесменом и сразу назначил встречу.

Автоледи взяла с собой водителя и в красках описала свою любимую «ласточку», мол, берите, не пожалеете. И цена приемлемая всего-то пять с половиной миллионов рублей. Загадочный бизнесмен даже торговать не стал. А провести сделку предложил за чашечкой кофе в одном из ближайших кафе.

Пока москвичка и ее водитель делали заказ, потенциальный покупатель спохватился о кошельке, который якобы забыл в салоне иномарки. Но и тут продавцы ничего не заподозрили и сами дали ему ключ от иномарки. Вскоре выяснилось, что покупатель скрылся вместе с автомобилем. Правда уехать далеко ему не удалось. Через несколько кварталов люксовую иномарку остановили гаишники.

- Задержанным оказался ранее судимый 44-летний приезжий, - сообщил «Комсомолке» Юрий Титов, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

За «Мошенничество» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Иномарку уже вернули владелице. Женщина пообещала впредь не быть столь доверчивой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он занял у меня полмиллиона на аппарат МРТ!»: врач с липовым дипломом разводил пациенток на деньги
Антон Шеманаев полстраны заставил поверить в то, что он невролог..., а еще анестезиолог, реаниматолог и мануальный терапевт. Смущал его только главный врачебный атрибут – халат
Новости 24
В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником
Врачи Морозовской больницы принимают пациентов в столичных поликлиниках
Синоптики прогнозирует выпадение 20% месячной нормы осадков
В стройкомплекс столицы поступило 30 обращений о включении домов в программу реновации
В Москве осталось около 9 процентов неприватизированных квартир
В Подольске во время занятий загорелась школа
Работу поездов МЦК продлили в день матча ЦСКА - «Реал»
В Москве началась реставрация дома артистов Императорских Большого и Малого театров
Московские хирурги провели первую в России операцию Бегера на роботе Да Винчи
Участникам реновации одобрили более 80 заявок на докупку жилплощади
Москвичи могут записать детей в группу продленного дня через интернет
В Подмосковье автомобиль столкнулся с маршруткой
Пятилетняя девочка умерла в Москве от простуды
Новые полосы для общественного транспорта появятся на востоке Москвы
В Москве во время матча футбольной Лиги Чемпионов ЦСКА - Реал во вторник перекроют дороги
В Подмосковье после аварии госпитализировали женщину
В Москве может появиться памятник Азнавуру
В транспортном узле «Калужская» откроют переход на Большую кольцевую линию метро
В Подмосковье ограбили коттедж бизнесмена-киношника - вынесли из дома больше 500 тысяч рублей
Во всех жилых домах Москвы включили отопление
Машина "скорой помощи" сбила пешехода в Москве