Звезда «Глухаря» задержан за совращение 14-летнего разносчика газет

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-03T13:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Cкандал в столичной театральной тусовке: задержан 44-летний актер театра и кино Михаил Фатеев. Да по какой стыдной статье – «Развратные действия и распространение порнографических материалов», от которых едва не пострадал мальчишка-подросток.

Как выяснилось, летом Фатеев познакомился у метро с 14-летним разносчиком газет. Слово за слово, оставил мальцу свою визитку, сказал - «Звони в любое время».

- Парнишка думал, что взрослый дядя хочет помочь ему с работой и первый ему написал, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. – Договорились встретиться. Видимо, уже тогда школьнику что-то показалось сомнительным и он пришел не один – в сторонке караулил одноклассник. В какой-то момент, когда дядя увел пацана в безлюдную подворотню, туда же заглянул и второй подросток, нарушив планы извращенца. Фатееву ничего не оставалось, как спешно ретироваться.

Но на этом актер не остановился и стал засыпать мальчишку своими порнографическими фото. Тот рассказал тренеру, тренер – маме, и в итоге на стол полицейских легло заявление.

- При задержании актер признался, что он гей с 16 лет и всегда любил молодых парней, - сообщил наш источник. – Кстати, задерживали его на съемной квартире, в которой он жил вместе с любовником.

В ближайшее время Фатеева, скорее всего, отправят в изолятор временного содержания.

- Сейчас мужчине предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте, - уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Москве.

Вернуться на сцену и в кино Михаил Фатеев сможет нескоро: за разврат обвиняемому грозит до трех лет за решеткой, за порнографию – до шести. Всего же в его фильмографии около 40 работ, но зрителям лицо актера вряд ли знакомо. В основном он появлялся в эпизодах телевизионных «мыльных опер» - сериалах «Лесник», «Час Волкова», «Срочно в номер». Самый популярный из них - «Глухарь», в третьем сезоне которого Михаил мелькнул в роли участкового в одной из серий.

А вот столичные театралы Фатеева знают - последние 16 лет он служил в театре Романа Виктюка, где был ведущим артистом. Играл главные роли в «Венецианке», «Мастере и Маргарите», спектакле «Давай займёмся сексом», название которого теперь звучит особенно неприлично.

Тем временем, сам Роман Виктюк в телефонном интервью «КП» категорически отверг все обвинения в адрес артиста:

- Миша совершенно не при чем. Я 25 лет с ним вместе! Ориентацию он свою не скрывал, но никогда никого не домогался. Это вранье, все вранье!