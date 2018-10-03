Айтишник устроил в московской квартире «собачий Освенцим»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-03T16:57:45+03:00

Бедолаг он два года назад подобрал на помойке, а когда обзавелся собственной семьей и переехал, забыл про животных

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- Приезжайте, у нас в квартире на первом этаже такая вонь, точно кто-то умер, - вечером в понедельник, 1 октября, жильцы одной из многоэтажек на Волгоградском проспекте не выдержали и буквально оборвали телефонные линии спецслужб.

Запах в подъезде стоял такой, что даже видавшие виды правоохранители и спасатели опешили. Дверь вскрыли специальным инструментом, а там не труп а живые скелеты пяти собак.

- Истощенные и обезвоженные псы едва стояли на ногах. Даже скулить у них сил не было, - рассказала «Комсомолке» зоозащитница Агнесса Багмут. - Участковый хотел вызвать отлов. Но соседи уговорили не делать этого и дать Барбосам шанс на жизнь.

Однушка, в которой собаки обитали больше года представляет печальное зрелище. Мебель изодрана в клочья, повсюду следы жизнедеятельности собак.

- С ними никто никогда не гулял. Они там как в тюрьме сидели, - рассказала «Комсомолке» соседка Валерия Авдеева. - Хозяин квартиры, конечно, иногда приезжал, чтобы покормить их, но в последнее время мы его вообще не видели.

Как оказалось, тюрьму для собак в своей квартире устроил 44-летний айтишник. Имя его мы не называем по просьбе правоохранительных органов. Сейчас мужчина дает объяснения и, как уверяет, вовсе не хотел измываться над животными. Напротив, два года назад он нашел щенков на помойке и решил их спасти.

- Первое время так и было. Он их лечил, кормил, заботился как мог. Но год назад мужчина переехал, обзавелся собственной семьей. А когда у него родился ребенок, о собаках, похоже, совсем забыл, - рассказала зоозащитница Агнесса Багмут

Для истощенных псов волонтеры уже нашли новых хозяев, но без разрешения мужчины забрать их они не могут.

Однушка, в которой собаки обитали больше года представляет печальное зрелище

- Мы надеемся, что животных нам передадут уже сегодня вечером. Они будут жить на передержке у наших волонтеров. Многим понадобится лечение, - рассказала Агнесса Багмут.

Тем временем, жильцы дома приносят к двери квартиры корм для собак.

- Самим стыдно, что не забили тревогу раньше. Они сейчас как тени, на собак вообще не похожи, - корит себя жительница дома Анна Власова.

А вот владельцу квартиры помимо публичного порицания от соседей грозит серьезное наказание. Скорее всего, против него будет возбуждено уголовное дело. Санкции статьи «жестокое обращение с животными предусматривают» до шести месяцев лишения свободы.