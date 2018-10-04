Юго-Восточная хорда запустит новую кольцевую автодорогу Москвы

СЕГОДНЯ 01:22 2018-10-04T01:24:06+03:00

Водители смогут прокатиться по ней через пять лет

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Столицу скоро опутают новыми скоростными магистралями. Северо-Западная хорда фактически готова. Строительство Северо-Восточной хорды и Южной рокады планируют завершить в ближайшие годы (подробности и схема на kp.ru). На каждой из них появятся выход на МКАД и съезды-выезды для машин с одной хорды на другую в местах пересечения. А еще одну - четвертую, Юго-Восточную хорду (ЮВХ) начнут строить осенью 2019 года.

- Эта магистраль поможет не только жителям юго-востока города, но и всей столице, - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Юго-Восточная хорда стартует от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро и дойдет до третьего транспортного кольца, а в перспективе протянется до Новой Москвы. Новая дорога соединится с Южной рокадой и Северо-Восточной хордой, движение по участку которой недавно открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Хорды и рокада вместе превратятся в своего рода хордовое кольцо. При этом они не просто «закрутят» автомобильное движение, а обеспечат транзит за пределы Москвы. Это выгодно отличает хордовую модель от кольцевой. По предварительным оценкам хордовое кольцо может появиться в ближайшие пять лет.

Новые участки Юго-Восточной хорды по всей длине будут проходить в одном коридоре с железными дорогами - Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выйдет на строящуюся магистраль Солнцево - Бутово - Видное в Новой Москве. Скоростная трасса пересечет самые «пробочные» дороги Москвы - Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе.

По словам главы столичного стройкомплекса, проект планировки Юго-Восточной хорды будет готов до конца этого года. Но уже известны несколько участков, по которым поедет дорога.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Через МЦК перекинут дополнительный путепровод

Сейчас на юго-востоке города строится мост от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда и участок Южной рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта.

Помимо этого, продолжается реконструкция Бесединской транспортной развязки на 20-м километре МКАД. Строители доделывают путепровод над Московским центральным кольцом, который соединит улицу Пруд Ключики с 1-й Фрезерной улицей.

В ближайшие годы планируется также реконструкция Донецкой улицы, улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский Парк до МКАД, трех участков МКАД и 2-го Грайвороновского проезда.

По этим маршрутам пройдет магистраль.

ЧТО ПОЛУЧИМ

- поперечные маршруты - связки между районами в юго-восточной части столицы. Сейчас кварталы разделены как естественными, так и искусственными преградами, например, Москвой-рекой и промзонами;

- удобный проезд между районами середины и периферии города, а также между старой и Новой Москвой.