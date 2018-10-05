2018-10-04T14:02:52+03:00
Экономика

Полуприцепы-цистерны BONUM - надежность, проверенная испытаниями суровой погодой

Битумовозы BONUM отличаются от аналогов инновационной системой BONUM THERMO-S SYSTEM, позволяющая максимально долго сохранять температуру перевозимого битума
Юлия ЛАНДЫШСемен ИВАНОВ
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Фото: ООО "БОНУМ"Фото: ООО "БОНУМ"
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Россия входит в пятерку мировых лидеров (после США, Индии, Китая и Бразилии) по протяженности дорог - регионы и города связаны между собой почти полутора миллионами километров всевозможных магистралей, трасс, улочек и прочих проезжих путей.

Движение по ним идет, не прекращаясь ни на секунду: мчатся легковушки и грузовые автомобили. Мало кто задумывается, видя эти большегрузы, что ради создания максимально качественных условий для сохранности того, что они перевозят (особенно если речь идет о сложных или опасных грузах, в частности, битума, топлива, цемента и т.д.), нужно приложить огромные усилия. Потому что такое важное содержимое должно сохраняться в целости и сохранности при любых внешних воздействиях.

И особенно это актуально для холодных субъектов Федерации, где нужны специальные технологии, обеспечивающие именно такое состояние грузов, ведь зачастую машины проходят с ними не одну тысячу километров, чтобы доставить их заказчику.

Фото: ООО &quot;БОНУМ&quot;. На правах рекламы

Фото: ООО "БОНУМ". На правах рекламы

ВПЕРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

И вот именно для того, чтобы обеспечить эти столь важные условия, ростовский завод «БОНУМ», один из лидеров отрасли не только в нашей стране, но и на территории СНГ, наладил выпуск бензовозов, битумовозов и цементовозов, оборудованных по сверхсовременным технологиям, отвечающим самым жестким требованиям, предъявляемым к производителям таких грузов.

- Эта техника не только ничем не уступает наиболее передовым зарубежным аналогам, но по ряду пунктов даже превосходит их, - отмечают на предприятии в Ростове-на-Дону. - Мы добились таких результатов благодаря комплексному подходу - от персональной отдачи делу каждого сотрудника до подбора лучших комплектующих и строжайшего технического контроля на каждом этапе производства. На сегодняшний день завод ежемесячно выпускает более 40 единиц техники - полуприцепов-цистерн.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

На самом деле, специалисты завода «БОНУМ», разрабатывая и подбирая технологичные решения, придерживаются целого комплекса мер, чтобы добиться нужного результата.

Итак, среди слагаемых успеха можно выделить несколько направлений.

Во-первых, покраска: она должна быть просто идеальной, чего и удалось добиться заводу «БОНУМ». На предприятии она выполняется в три этапа. Окраска по запатентованной технологии гарантирует до 15 лет защиты от сквозной коррозии: в работе используются краски премиум-марок, отличающиеся исключительной стойкостью, - такие же марки используются на заводах Audi, BMW, Volkswagen. Во-вторых, это комплектующие - лучшие от ведущих производителей, лидеров своих отраслей.

В-третьих, при производстве битумовозов применяется система BONUM THERMO-S SYSTEM, позволяющая максимально долго сохранять температуру груза. Эта система была разработана в результате масштабного исследования, проведенного конструкторским отделом завода совместно с иностранными партнерами, производителями техники и оборудования и непосредственно клиентами завода.

Технология термозащиты - 3-ступенчатая система термоизоляции, состоящая из 150-миллиметрового слоя минеральной ваты, 4 мм теплоизолирующего слоя на основе асбеста и каучуков и 5 мм экранирующего теплоизолятора. Такая многоуровневая термоизоляция содержит материалы, не впитывающие влагу и предотвращающие появление конденсата: то есть технику BONUM можно успешно эксплуатировать в любое время года, причем, даже в регионах с самыми суровыми погодными условиями.

- При этом полуприцепы-цистерны «БОНУМ» имеют оптимальную массу: нашим инженерам удалось благодаря использованию новейших программ увеличить надежность техники и при этом снизить массу полуприцепа, - объясняют эксперты «БОНУМа». - Для клиентов этот факт является большим преимуществом, так как законодательные требования в области весового контроля довольно строгие.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Между тем, конструкторский отдел предприятия постоянно работает над улучшением всей линейки выпускаемой техники. Высококвалифицированные специалисты компании ведут исследовательскую деятельность, плотно общаются с российскими и зарубежными коллегами ведущих предприятий Италии, Дании, Германии. В настоящее время заключены несколько контрактов по совместной разработке инженерных решений с европейскими компаниями.

Стоит отметить, что продукция завода неоднократно была отмечена различными наградами, а сама компания несколько лет подряд становилась победителем конкурса «100 лучших товаров России» и входит в 100 лучших проектов под патронатом президента Торгово-промышленной палаты РФ, а также входит в число лучших экспортеров России.

- Многочисленные исследования, испытания и собственные авторские разработки специалистов предприятия помогли поднять качество на новый уровень, - говорят в компании. - Постоянные клиенты завода - ведущие нефтеперевозчики, строительные компании, профильные подрядчики - неизменно отмечают высокий уровень качества продукции завода и сервисного обслуживания.

КСТАТИ

Работать с компанией «БОНУМ» не только удобно, но и выгодно.

Для клиентов действует скидка до 15% по программе льготного лизинга. Кроме того, для клиентов BONUM во всех лизинговых компаниях готовы особые условия и предложения.

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Для комфорта покупателей по всей России была создана сеть филиалов: офисы «БОНУМ» открыты в Москве, Самаре, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону.

В столице РФ расположено как собственное представительство по Центральному федеральному округу, так и выставочная площадка, куда можно приехать и собственными глазами увидеть выпускаемую технику.

Предприятие открыто к сотрудничеству и партнерству.

Для жителей Москвы и МО звонки принимает столичный филиал по тел. +7 (926) 800-82-92.

Менеджер завода проконсультирует вас, поможет подобрать подходящую технику и расскажет про самые выгодные лизинговые предложения.

ФИЛИАЛ «МОСКОВСКИЙ»:

г. Химки, Вашутинское шоссе, 18

тел.: +7 (926) 800-82-92

e-mail: a.tuhikov@bonum-trailer.ru

Для клиентов из других регионов линия связи по тел. 8-800-550-01-61.

сайт: https://www.bonum-trailer.ru/

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