Собянин: "На каждый рубль вложения в инфраструктуру Москвы получаем три рубля частных инвестиций"

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-04T12:06:19+03:00

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В выставочном зале "Манеж" в центре Москвы проходит Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Он продлится до 6 октября. Основная тема - "Устойчивая энергетика для меняющегося мира".

В форуме участвуют представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. В официальной программе - около 60 деловых мероприятий, среди которых "круглые столы", панельные дискуссии, встречи, презентации.

Участники обсудят перспективы российского топливно энергетического комплекса (ТЭК), международное сотрудничество в сфере энергетики и проблемы развития газовой, нефтяной, угольной отраслей, нефтехимии, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Вчера, в день открытия, на форуме выступил президент России Владимир Путин.

- Россия, как известно, один из крупнейших игроков мирового энергетического рынка, - сказал Владимир Путин. - Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объёмам выработки электроэнергии и добыче угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать свои конкурентные преимущества и вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее.

Сегодня, 4 октября, в пленарной сессии "Российской энергетической недели" принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

- Мы всегда мечтаем о том, что ничего делать не будем, а придут инвесторы и все расцветет, появятся большие инвестиции и большие проекты, - сказал Сергей Собянин. - Отчасти это обоснованно. Но таких примеров единицы. В городах есть точечные проекты, которые могут реализовываться без серьезных инфраструктурных вложений, но в целом комплексное развитие города без таких вложений невозможно. Примерно от 30 до 40 процентов от того, что мы видим в городе, это вложения в транспортную и коммунальную инфраструктуру. Казалось бы, такие деньги никогда не окупятся и зачем это все. На каждый рубль вложения в инфраструктуру столицы мы получаем три рубля частных инвестиций. Благодаря системному развитию городской инфраструктуры мы увеличили рост вложений инвестиций в основной капитал за последние годы более чем на 70 процентов. Для примера, в это же время в стране рост составил около 10 процентов. Горожанам все это даёт новые рабочие места, налоги в бюджет, социальную поддержку, благоустройство. Для нас инфраструктура это кровеносные артерии города.

Говоря об энергоэффективности и экологии в больших городах, мэр привёл в пример уличное освещение в столице.

- Москва вошла в пятерку самых освещённых городов мира, - напомнил Собянин. - Казалось бы, это приведёт к росту расходов бюджета, росту потребления электроэнергии. Но при том, что на 50 процентов выросло освещение города, за счёт энергоэффективных технологий расходы на электроэнергию и потребление не выросли. И это результат вложений в инфраструктуру города. Конечно, основные вложения идут в нематериальные активы. Главные вложения - в человеческий капитал, а это люди, которые живут там, где красиво и удобно.