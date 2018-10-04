Комплекс очистных сооружений «Биосфера» Московского НПЗ выдвинут на международную экологическую премию

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-04T15:32:52+03:00

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Экологические технологии, использующиеся на столичном нефтеперерабатывающем заводе, высоко оценили зарубежные эксперты: комплекс биологических очистных сооружений «Биосфера» МНПЗ номинирован на международную энергетическую премию Platts Global Energy Awards. Уникальная система, разработанная российскими специалистами, стала финалистом в номинации «Технологический проект года». Премия Platts Global Energy Awards вручается в сфере энергетики с 1998 года ведущим отраслевым изданием нефтегазовой отрасли Platts. Ее победители выбираются на основе оценок независимой экспертной комиссии, в которую входят бывшие топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний, руководители госструктур, известные ученые и признанные международные эксперты в области энергетики.

- Инновационный комплекс «Биосфера» позволил нам повысить экологию водопотребления и сократить нагрузку на городскую очистную инфраструктуру, - рассказал заместитель генерального директора по производственной безопасности Московского НПЗ Роман Романов. - Московский НПЗ стал первым предприятием, построившим подобный комплекс, и мы рады, что «Биосфера» получила высокую оценку международных экспертов.

Комплекс «Биосфера» был запущен на МНПЗ в 2017 году в рамках общей программы экологической модернизации. В развитие очистных сооружений нефтеперерабатывающего завода, некогда считавшегося загрязняющим окружающую среду производством, «Газпром нефть» инвестировала свыше 9 млрд. рублей. Проект стал важной частью программы экологической реконструкции, которую на заводе планомерно проводят с 2011 года. Благодаря «Биосфере» сточные воды МНПЗ очищаются на 99,9%, что позволило предприятию перейти на практически замкнутый цикл водообращения. В итоге завод в 2,5 раза уменьшил потребление речной воды и в 3 раза снизил количество сточных вод.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший новый комплекс сразу после его запуска в октябре прошлого года, старт проекта «Биосфера» и введение в эксплуатацию современных очистных сооружений — это большое событие для москвичей и жителей Подмосковья, особенно для тех, кто живет рядом с заводом.

- Московский НПЗ реализует масштабную экологическую программу, в результате которой уровень воздействия предприятия на окружающую среду должен уменьшиться примерно в четыре раза, — подчеркнул Сергей Собянин. - Установка будет обеспечивать полную очистку воды, так что стоки будут чище, чем сегодня в Москве-реке.

В чем же уникальность системы «Биосфера», придуманной отечественными специалистами, и чем она поразила международных экспертов, для которых экологичность производства — непременное условие работы любого предприятия? Проект комплексной технологии очистки сточных вод является инновационным для российской отрасли нефтепереработки — недаром МНПЗ называют лидером в сфере внедрения экологических технологий. В «Биосфере» для очистки используются бактерии — живые микроорганизмы, способные поглощать остатки нефтепродуктов в воде.

Очистка производится в несколько этапов: сначала завод собирает всю воду, в том числе дождевые стоки, и отправляет их на механическую очистку. На этом этапе из сточных вод убирается весь мусор. Затем вода поступает на «Биосферу» - и за дело берутся бактерии.

- Мембранный биологический реактор с илом - это «сердце» очистных сооружений. Здесь и происходит разложение органических соединений, - рассказывает главный технолог биологических очистных сооружений «Биосфера» Ирина Богова.

Сточные воды смешиваются с илом, в котором обитают простейшие микрооорганизмы, водоросли и специальные грибы. Для них остатки нефтепродуктов - настоящий деликатес: микроорганизмы питаются именно теми веществами, которые нужно убрать из очищаемой воды. Этот органический процесс абсолютно безопасен и экологичен.

После очистки бактериями сточные воды пропускаются через угольный фильтр (почти 190 тонн активированного угля!) и попадают на обратный осмос. Это финишная прямая, когда стоки проходят через полторы тысячи специальных мембран с размером ячеек не больше молекулы воды. На выходе вода получается кристально чистой, и ее можно спокойно пить.

Комплекс «Биосфера» уже отмечен различными российскими и зарубежными наградами. Проект получил международную экологическую премию Ecoworld-2017 в номинации «Экологические разработки, ресурсосбережение и безотходные технологии», а также премию Eco Best Award — 2018 в номинации «Лучший инфраструктурный проект». Российская общественная организация «Зеленый патруль», неоднократно проводившая на МНПЗ экологическую экспертизу, присвоила комплексу «Биосфера» свидетельство «Зеленый сертификат - модернизация проведена».

СПРАВКА «КП»

Компания «Газпром нефть» проводит программу экологической модернизации МНПЗ с 2011 года, инвестируя в реконструкцию завода более 250 млрд рублей.

Программа состоит из пяти основных проектов, которые будут полностью завершены к 2020 году: это снижение выбросов в воздух, повышение эффективности очистки сточных вод, реконструкция территории завода, создание системы экологического мониторинга и повышение экологического класса автомобильного топлива, которое позволит снизить вредное воздействие столичного транспорта на окружающую среду.

Уже сегодня благодаря модернизации МНПЗ снизил воздействие на окружающую среду на 50%. К 2020 году, когда программа будет завершена, воздействие на окружающую среду будет уменьшено еще на 50%.