В Московском метрополитене прокомментировали «депрессивные плакаты», которые обсуждают в соцсетях

СЕГОДНЯ 21:10 2018-10-04T21:10:16+03:00

В Московском метрополитене сообщили, что «макеты, представленные на фото, не изготавливались в метро» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подземке считают, что кто-то из пассажиров просто неудачно пошутил

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В соцсетях обсуждают странные плакаты, которые якобы на днях сфотографировал кто-то из пассажиров метро. По Сети гуляет эта картинка - вроде как официальный плакат, в фирменном дизайне подземки, с логотипом. Только текст какой-то странный... «Почему я здесь что я делаю точно ли я должен быть тут (пунктуация сохранена, - Авт.). В объявлении написаны мои мысли или мне только кажется».

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что «макеты, представленные на фото, не изготавливались в метро».

aborenov #Метро меня понимает

- Мы с интересом наблюдаем за обсуждением плакатов, якобы размещенных сейчас в Московском метрополитене, - рассказали в пресс-службе. - Сопереживаем авторам текстов плакатов, появившихся в сети.

По словам представителей метро, все поезда перед отправкой «на маршрут» осматривают в метро. Помимо всего прочего, вагоны проверяют и «на наличие нестандартных информационных материалов».

- Если мы находим какие-либо нестандартные плакаты или наклейки, мы немедленно их убираем.

В метрополитене считают, что фотка из соцсетей - чья-то неудачная шутка.

- Не исключаем, что кто-либо из наших пассажиров действительно мог наклеить стикер специально для привлечения внимания в социальных сетях, а затем оперативно удалить.

В подземке на всякий случай напоминают, что размещение листовок и прочих информационных материалов без согласования с метрополитеном запрещено. Тем, кто обнаружит «нестандартные плакаты» предлагается сообщить машинисту (через кнопку связи в вагоне) или дежурному о станции.