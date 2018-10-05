Глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун: Никто из сделавших прививку в прошлом году гриппом не заболел

СЕГОДНЯ 01:06 2018-10-05T01:06:22+03:00

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ВАКЦИНУ ВАМ УКОЛЯТ ДАЖЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

- Алексей Иванович, в столице похолодало, и многие болеют. Уже начинается эпидемия?

- Это традиционный сезонный постепенный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, то есть ОРВИ. Таких вирусов и вместе с ними вирусных болезней больше десятка, но самый сильный и агрессивный из них - вирус гриппа. Именно от него всегда бывает много осложнений.

Поэтому призываю москвичей сделать бесплатную прививку от гриппа. До 28 октября работают мобильные прививочные пункты около некоторых станций метро, МЦК и железной дороги, в центрах госуслуг «Мои документы», а также по выходным в семи торговых центрах (полный список - на сайте kp.ru).

Конечно, вакцинация от гриппа проводится и во всех столичных поликлиниках, как детских, так и взрослых. С собой везде нужно принести паспорт. И поторопитесь, ведь минимум две недели нужно на выработку иммунитета. А прививаться может только здоровый человек.

- Спасает ли прививка от гриппа? И как угадать, какой штамм вируса придет?

- Ни одного диагноза гриппа у тех, кто привился, мы в прошлом году не зафиксировали. Но человек может подхватить ротавирусную или риновирусную инфекцию, какие-то другие вирусы. Болезнь при этом протекает с теми же самыми проявлениями, что и грипп, но в легкой форме.

Что касается штамма, каждый год и сейчас тоже Всемирная организация здравоохранения предупреждает планету об изменениях в структуре вируса гриппа, который ожидается в определенный сезон - зимой, осенью, весной. По прогнозам, в Москве ожидается вирус В и А (с подвидами А - H3N2 и H1N1). Есть еще пара новых штаммов вируса А, так называемого свиного гриппа, но та вакцина, которую мы получаем, содержит соответствующие агенты против всего вирусного спектра. И не бойтесь, нельзя заболеть гриппом от вакцины.

- Правда ли, что от нее могут появиться побочные реакции?

- Неправда. Вакцина от гриппа в абсолютном подавляющем большинстве случаев не может вызвать аллергическую реакцию. Иммунная система человека может среагировать на что угодно. В любом случае перед прививкой пациента осмотрит врач. Москвичей прививаем отечественной вакциной «Гриппол плюс». Я каждый год делаю прививку нашей вакциной и в этот раз тоже сделал.

ДО «СКОРОЙ» МОЖНО ДОЗВОНИТЬСЯ ЗА ПЯТЬ СЕКУНД

- Осенью и зимой, когда многие болеют, «Скорую» порой приходится ждать долго.

- Конечно, в разгар простудного сезона нагрузка на «Скорую» растет. Мы стараемся не допускать задержек. «Скорая» на экстренные вызовы должна приезжать за 11,7 минуты, а на инфаркт и инсульт - соответственно за 10,8 и 10,9 минуты. Это средние значения. В силу каких-то причин иногда бригада может ехать и 20 минут, а иногда приезжает в течение 5 - 6 минут. Сегодня легко дозвониться в «Скорую». Всего 3 - 5 секунд, и оператор вам обязательно ответит.

При этом есть разница между бригадами обычной «Скорой» и неотложки. Во время пика простудных болезней мы переключаем неэкстренные выезды на неотложку (бригада врачей, которая выезжает на вызовы, где нет угрозы жизни. - Ред.). Она едет, конечно, дольше, чем «Скорая», - в течение двух часов.

- Можно ли получить консультацию по телефону, чтобы не ждать врачей и не ходить на прием в поликлинику?

- В столичных поликлиниках и больницах начался эксперимент с использованием телемедицины. Но это не лечение по телевизору. Мы применяем дистанционные гаджеты, которые могут контролировать артериальное давление, считывать ритм сердца. Врачи на удаленке консультируются друг с другом, например, для изучения снимков томографии. Кроме того, врач может общаться так же и с пациентом. Но диагноз по телевизору или скайпу поставить нельзя. Если больной постоянно ходит на прием, врач знает его историю болезни, тогда удаленно может дать новые рекомендации или корректировать назначения лекарств. Если что-то случилось, бесплатную консультацию терапевта или педиатра москвичи могут получить, просто позвонив по номеру 103 и попросив переключить на специалиста. Там помогут разобраться, нужно ли вызывать «Скорую» или неотложку.

- От вирусов избавляю одним взглядом. Но могу и укольчик поставить. Анастасия ОСИПОВАФото: Анастасия ОСИПОВА

РЕГИСТРАТУРЕ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

- В ближайшее время по программе «Мой район» планируется большой ремонт всех районных поликлиник. Их временно закроют?

- Реконструкция городских поликлиник рассчитана на пять лет. Полностью закрывать их даже временно не будем. Ремонт пройдет в два этапа. Сначала одну половину здания приведем в порядок, а во второй будем принимать пациентов, как обычно. Потом откроем кабинеты в отремонтированной части и доделаем вторую.

- Что изменится в поликлиниках?

- В зданиях обновим коммуникации, сделаем перепланировку, чтобы подвинуть ближе к кабинету врача общей практики, например, процедурные боксы. Вокруг поликлиник благоустроим все подходы и подъезды.

- Регистратура останется?

- Привычные москвичам регистратуры мы уже убрали из поликлиник. Потому что неудобно, когда к маленькому окошку стоит очередь, тратится время на поиски амбулаторной карты. Теперь бумажная медкарта больного уже находится в кабинете врача, к которому человек идет на прием. Кстати, сейчас ставим на медкарты электронные метки, чтобы на компьютере видеть, где лежит карта. Но через несколько лет бумажные медицинские карты вообще исчезнут из столичных поликлиник. В Москве уже около 8 миллионов жителей имеют электронную медицинскую карту в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Пока оба варианта - и бумажный, и электронный - будут действовать одновременно.

Кроме того, создаем в городских больницах автоматизированные рабочие места, которые позволяли бы заходить в электронную карту пациента, вносить туда больничную выписку из истории болезни, консультировать врачей в поликлинике для дальнейшего лечения пациента.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вас не устраивает медицинская помощь или врач отказался выписать положенное льготное лекарство, тогда пожаловаться в Департамент здравоохранения Москвы можно любым удобным способом:

1. Через электронный опросник на портале правительства Москвы mos.ru. Если пациент обратился в поликлинику, ему в течение трех дней придет электронное письмо, если он зарегистрирован на портале госуслуг. В письме - вопросы с просьбой оценить работу поликлиники и сообщить свои впечатления.

2. Через столичный портал «Наш город» в разделе «Поликлиники» (gorod.mos.ru).

3. Через электронную приемную на сайте Департамента здравоохранения Москвы (dzdrav.mos.ru/contacts/reception/).

4. Обычным письмом по адресу: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43. Обращение можно отправить почтой или принести лично в такие дни: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.30 до 14.30; пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.30 до 14.30.

5. В справочную службу по вопросам лекарственного обеспечения - (495) 974-63-65, пн. - сб. - 8.00 - 20.00, вс. - выходной.

В октябре каждую среду в «КП» - бесплатная вкладка «Все о вакцинации» с полезными советами и адресами мест, где можно бесплатно привиться.