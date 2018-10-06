Москвичка отбилась от насильника во время прогулки с собакой

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-06T10:57:46+03:00

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Жители юго-запада Москвы теперь боятся гулять в местной лесополосе. Там объявился маньяк. Около пяти часов дня, 4 октября мужчина средних лет напал на 26-летнюю девушку, которая выгуливала свою собаку в районе улицы Профсоюзной.

- Неизвестный попытался снять с москвички брюки. Однако она не растерялась и оказала ему активное сопротивление, - сообщил «Комсомолке» оперативный дежурный УМВД РФ по Москве.

Спустя несколько часов девушка написала заявление в полицию Сейчас ее обидчика ищут правоохранительные органы. Приметы напуганная москвичка запомнила не очень хорошо. Известно лишь, что это мужчина средних лет, который был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и темные штаны.

- Если вам что-либо известно об этом происшествии, позвоните по телефонам 02 или 112. Конфиденциальность информации гарантирована, - обратились к жителям сотрудники полиции.

По факту ЧП проводится проверка.