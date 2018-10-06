2018-10-06T10:57:46+03:00
Происшествия

Москвичка отбилась от насильника во время прогулки с собакой

Девушка так кричала, что маньяк сбежал
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Спустя несколько часов девушка написала заявление в полициюСпустя несколько часов девушка написала заявление в полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жители юго-запада Москвы теперь боятся гулять в местной лесополосе. Там объявился маньяк. Около пяти часов дня, 4 октября мужчина средних лет напал на 26-летнюю девушку, которая выгуливала свою собаку в районе улицы Профсоюзной.

- Неизвестный попытался снять с москвички брюки. Однако она не растерялась и оказала ему активное сопротивление, - сообщил «Комсомолке» оперативный дежурный УМВД РФ по Москве.

Спустя несколько часов девушка написала заявление в полицию Сейчас ее обидчика ищут правоохранительные органы. Приметы напуганная москвичка запомнила не очень хорошо. Известно лишь, что это мужчина средних лет, который был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и темные штаны.

- Если вам что-либо известно об этом происшествии, позвоните по телефонам 02 или 112. Конфиденциальность информации гарантирована, - обратились к жителям сотрудники полиции.

По факту ЧП проводится проверка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи
С 6 октября в Москве изменятся маршруты шести трамваев
Мигранты устроили массовую драку в метро
В Москве пройдет крупнейшая в России конференция по аутизму
Платные парковки добрались до Новокосина
На востоке Москвы откроют спорткомплекс с бассейном
В ожоговом центре больницы имени Иноземцева помощь получили более 40 тысяч человек
Более 42 тысяч браков заключили с начала года пары в Подмосковье
МЧС предупредило москвичей о ветре с мощными порывами
В храме Христа Спасителя мощам святого Спиридона поклонились 200 тысяч москвичей
Подмосковные полицейские задержали серийных воров
В столице к торговому центру «Южные ворота» построят эстакаду
Столичные врачи провели 1,6 миллиона приемов пациентов с несколькими хроническими болезнями
В промзоне «Кирпичные улицы» появятся жилые дома и детсад
На МЦК установлен новый рекорд по числу перевезенных пассажиров
Из главного здания МГУ эвакуировали около тысячи человек
Старый московский почтамт признали объектом культурного наследия
Два человека погибли при столкновении трех грузовиков в Подмосковье
В московском метро на 70% сократится количество рекламы
В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником