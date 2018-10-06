2018-10-06T19:49:08+03:00
Общество

В 2020-м году в Москве запустят новый речной общественный транспорт

Он соединит три столичных округа
Анастасия ВАРДАНЯН
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Уже через два года в Москве появится абсолютно новый общественный вид транспорта – речной.Уже через два года в Москве появится абсолютно новый общественный вид транспорта – речной.Фото: Павел КЛОКОВ
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Уже через два года в Москве появится абсолютно новый общественный вид транспорта – речной. Пилотный маршрут запустят весной 2020-го по Москве-реке от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Он свяжет три столичных округа: деловой квартал «Сити», городские парки и Киевский вокзал.

- Запланированная вместимость пассажирских судов – 100 человек. Они смогут перевозить до полутора тысяч пассажиров в час, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Протяжённость маршрута составит 10 километров. По времени в обе стороны это займет 104 минуты. А вот стоимость проезда пока не известна. Но в мэрии уверяют, что пассажиры смогут пользоваться картой «Тройка».

Уже сейчас стартовала подготовка причалов. Для удобства жителей они будут находиться в пешей доступности от станций метро и остановок наземного транспорта.

ЗНАЙ!

Мы публикуем список семи остановок нового речного общественного транспорта Москвы.

- причал «Киевский вокзал»

- причал «Красная пресня»

- причал «Набережная Тараса Шевченко»

- причал «Западный порт»

- причал «Сердце столицы»

- причал «Верхние Мневники»

- причал «Нижние Мневники»

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Я попытался преодолеть этот маршрут пешком. Но не тут-то было. Пристань «Красная пресня» осталась на другом берегу. Затем я миновал набережную Тараса Шевченко (на ней причал также вполне рабочий - минут за десять к нему пришвартовались четыре судна). А потом, у подножия Дорогомиловского моста, я уперся в стену. И до «Западного порта» так и не дошел. Решил зайти с другой стороны. И на автобусе доехал до Верхних Мневников. Там причал выглядит весьма уныло. Старый забор. Неприличные надписи на бетоне. И лес, переполненный мусором. На остановку общественного транспорта явно не тянет. (подробнее)

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