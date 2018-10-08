2018-10-08T01:53:35+03:00
Общество

Сегодня – 400 рублей, а завтра за тоже расстояние уже 900: Почему в Москве так скачут цены на такси

Корреспондент «Комсомолки» выяснил, от чего зависит стоимость поездки на автомобиле по столице
Павел КЛОКОВ
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- На Дубровку повышенный тариф: там дождь, снег, торнадо и желание агрегатора заработать! Фото: Кадр из фильма- На Дубровку повышенный тариф: там дождь, снег, торнадо и желание агрегатора заработать! Фото: Кадр из фильма
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Недавно с помощью мобильного приложения вызвал такси. Время было позднее. Метро закрылось. Расстояние от Савеловского района до Ясенева агрегатор оценил в 600 рублей (два комплексных обеда).

Водитель по имени Калмурат со всей своей киргизской искренностью попросил меня отказаться от поездки. Но из машины при этом не выходить. Я смекнул, что он хочет забрать всю сумму себе, а не башлять агрегатору (Яндекс.Такси забирает от 18 до 25% с заказа - в зависимости от расстояния). Хотя водитель этого и не скрывал.

- Я работаю четыре месяца, - охотно рассказал он. - И за это время всю эту систему так и не понял. Бывает, и дождя нет. И время - три часа дня, пробок нет. А процент с одного заказа снимают максимальный. Может, потому что я новичок?..

- Поэтому я и прошу клиентов для агрегатора как бы отменить заказ. Кто-то соглашается, кто-то нет... Правда, часто так делать нельзя. Оператор может догадаться, что я халтурю, и выкинет меня из системы.

С ДОЖДЕМ ДОРОЖЕ

Так же странно поступают агрегаторы и с пассажирами. Вот реальный пример (есть скриншот отчета о поездке). Александр, мой знакомый, вызвал машину Яндекс.Такси на Старый Петровско-Разумовский проезд в 18.30 24 сентября. И отправился к Белорусскому вокзалу. Расстояние - от силы четыре километра.

Спрос на такси в это время был повышенным (о чем в приложении предупреждает значок «сиреневая молния»). Поехал не на «Бентли», не на «Феррари». А на «Хендай Солярисе» с водителем Илясом Акпаралы. Стоимость поездки - 910 рублей.

Днем позже в 15.00 за то же расстояние агрегатор потребовал 400 рублей.

Я опросил несколько водителей, и они объяснили, что тут сошлись два фактора. Во-первых, в тот день была дождливая погода. Отчего спрос на услугу резко увеличивается (и коэффициент соответственно тоже). Во-вторых, в это время вокруг «белорусского узла» страшные пробки. И вместо пяти минут по свободной дороге водитель тратит все сорок.

Вот так и ехал Александр: почти 24 рубля за километр.

Вот так и ехал Александр: почти 24 рубля за километр.

- Бывает, что систему взламывают мошенники, - рассказал «КП» координатор движения «Стоп-нелегал» Евгений Грэк. - Но это не тот случай. Я изучил скриншот и мошенничества не увидел. Более того, учитывая час пик и погоду, стоимость поездки могла быть и выше.

Получается, что от Старого Петровско-Разумовского проезда (около 35 километров) доехать в Ясенева можно за 600 рублей, а до Белорусского вокзала (повторю - от силы 4 километра, а то и меньше) оттуда же - за 910. Лучше всего вообще ездить ночью, когда уровень пробок на дорогах - ноль.

СКУПАЮТ КИРГИЗСКИЕ ПРАВА

Еще одна версия того, почему агрегаторы сдирают с клиентов три шкуры.

По неофициальным данным, один из них заблокировал (кстати, по закону!) 11 тысяч водителей с иностранными правами, нельзя заниматься перевозкой пассажиров, исключение - граждане Казахстана, Беларуси и Киргизии. И возникла нехватка таксистов. Из-за этого резко вырос спрос. А за ним, как мы уже знаем, коэффициент. И наши траты.

Вероятно, поначалу, когда закон об иностранных правах только вступил в силу (1 июня 2017 года), так и было. Но сейчас количество водителей увеличивается. И не за счет россиян, а за счет товарищей с киргизскими правами.

Источник «КП» в одном из крупнейших агрегаторов сообщил, что граждане Узбекистана, Украины, Таджикистана массово покупают в Москве фальшивые киргизские права, которые стоят 30 тысяч рублей. С ними никакой гаишник не страшен. У гаишников нет базы иностранных прав, и они просто не могут проверить их подлинность.

Агрегаторы тоже особо не парятся и без проверок ставят на линию очередного бомбилу.

- Мы об этом знаем, и уже давно, - сообщил «КП» лидер общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. - Закон был придуман, чтобы бороться с нелегалами. А на деле их становится еще больше.

Когда спрос самый высокий

Когда спрос самый высокий

КОММЕНТАРИИ АГРЕГАТОРА...

Как сообщили «КП» в пресс-службе Яндекс.Такси, тарифы в Москве их агрегатор не менял. Правда, стоимость поездки зависит не только от них. Но и от плохой погоды.

- Повышенный коэффициент - это вынужденная мера, - объясняют в компании. - Она помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса.

...И ЮРИСТА

- Агрегаторы такси - это особые субъекты предпринимательского права, - рассказал «КП» адвокат Владимир Постанюк. - Их особенность состоит в том, что они сами устанавливают стоимость на услуги. Рост цен связан с повышением спроса (таковы законы рынка). В канун Нового года они могут скакнуть в семь раз. Законодательством это не регулируется. Сейчас в Мосгордуме обсуждают вопрос об установлении верхнего предела повышающего коэффициента. Чтобы он не был астрономическим.

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