2018-10-05T13:27:05+03:00
Происшествия

В Москве обрушились строительные леса: восемь человек пострадали

Двое были госпитализированы на вертолетах санавиации [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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В результате обрушения строительных лесов пострадало 8 человек.В результате обрушения строительных лесов пострадало 8 человек.Фото: предоставлено очевидцем
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Около полудня в московскую службу спасения поступило сообщение об обрушении строительных лесов в жилом комплексе «Снегири» на Минской улице.

- Пострадавшие самостоятельно выбрались из под завалов. Помощь спасателей не потребовалась, - сообщили «Комсомолке» оперативный дежурный ГУ МЧС РФ по Москве.

В Москве обрушились строительные леса. Пострадали рабочие.

По предварительным данным пострадали восемь человек. Все они строители.

- На место происшествия в течение 7 минут прибыли два медицинских вертолета, 6 бригад скорой помощи и одна бригада центра экстренной медицинской помощи. За медицинской помощью обратилось 8 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Два человека были эвакуированы в стационары Москвы двумя медицинскими вертолетами. 6 человек госпитализированы в больницы машинами скорой помощи. Всем пострадавшим проводится полный комплекс диагностических процедур, уточняется состояние, медицинская помощь оказывается в полном объёме. Угрозы жизни нет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «нарушение техники безопасности».

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