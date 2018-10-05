Осенние ярмарки в центре Москвы: Деликатесы можно купить со скидкой в 10 - 30 процентов

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-05T13:56:29+03:00

Продавцы на осенних ярмарках в центре Москвы снизили цены на рыбу, сыры, мед и овощные консервы

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В ближайшие выходные, 6 и 7 октября, у москвичей и гостей столицы есть последний шанс попасть в этом году на ярмарки гастрономического фестиваля «Золотая осень». Напомним, торговые площадки работают по всему городу с 28 сентября. Фермеры из России и ближнего зарубежья привезли в Москву овощи, фрукты, молочку и сыры, мясные деликатесы и рыбу. А столичные рестораторы кормят посетителей особым фестивальным меню.

На главных ярмарках ежедневно проходят уличные шоу и концерты, дегустации, мастер-классы и конкурсы. Везде вход свободный.

А перед закрытием фестиваля еще и цены снизятся на многие товары. Продавцы подготовили специальные предложения и скидки на рыбу, морепродукты, мясные деликатесы, сыры, мед и овощные консервы.

КРАБОВ И ОСЬМИНОГОВ ОТДАЮТ ДЕШЕВЛЕ

На площади Революции рыба, молочные продукты, мед и некоторые мясные продукты обойдутся на 10 % дешевле, чем в первые дни фестиваля. Отдельные сорта сыров можно будет купить со скидкой в 30 %.

На Рыбном рынке, которые раскинулся на переходе от площади Революции к Манежной, дешевле обычного отдадут знаменитую олюторскую сельдь прямо из бочек. Новая цена рыбки - 250 рублей за кило (раньше - 290 руб./кг).

Из морских деликатесов можно взять со скидкой упаковку мяса черноморской рапаны весом 300 г - 170 руб. (вместо обычных 210 руб.), замороженную черноморскую барабульку (300 г в вакуумной упаковке) - за 140 руб. (вместо 210 руб.), упаковку мини-кальмаров лолиго - за 140 руб. (вместо 200 руб.), а осьминогов - за 220 руб. (против 280 руб.). Помимо этого, дешевле продадут мясо краба и гребешка, стейки из осетра.

ЦЕНЫ НА СЫР НЕ КУСАЮТСЯ

На Тверской площади сыр стилтон (мягкий сыр с голубой плесенью) предложат со скидкой в 10 %, твердый сыр «Буковинский» - в 20 %. Три шарика сыра качотта - за 500 рублей, то есть на 20 % дешевле обычной цены. Рыбу, рыбные консервы и цветочный мед будут продавать со скидкой в 10 %.

На ярмарке на Городецкой улице в Новокосине скидку в 10 % дадут на некоторые сыры, мясные продукты, мед и хлеб. А в воскресенье, 7 октября, на 15 % дешевле можно будет купить рыбу.

На Ореховом бульваре в Зябликове будут действовать скидки на мед - 10 %, на рыбную и мясную продукцию - до 15%, на сыры - до 20%.

На бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутове специальными скидками смогут воспользоваться пенсионеры и ветераны. Например, пряники им продадут на 30 % дешевле обычного. А для всех посетителей на сыры будет действовать скидка 20 %. Продавцы также снизят цены на мед, варенье и белевскую пастилу. Кроме того, некоторые овощные консервы вместо 300 рублей можно будет взять за 150 рублей.

Подробная программа фестиваля «Золотая осень» - на официальном сайте.

ВНИМАНИЕ

Ярмарки в центре Москвы работают ежедневно с 11.00 до 21.00. Бесплатные мастер-классы на площадках проводятся без предварительной записи в будни с 15.00 до 18.45, в выходные - с 12.00 до 18.45.

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