2018-10-05T16:22:38+03:00
Москва: инструкции

Льготы москвичам предпенсионного возраста в 2019 году: Что дадут, куда обращаться

«Комсомолка» выяснила, какие льготы сохранили москвичам в 2019 году после изменения пенсионного законодательства
Светлана ОЛИФИРОВА
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Льготы москвичам предпенсионного возраста в 2019 году начнут действовать с 1 январяЛьготы москвичам предпенсионного возраста в 2019 году начнут действовать с 1 январяФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за нового федерального закона о пенсиях мне придется работать еще несколько «лишних» лет. Слышала, что независимо от этого москвичи предпенсионного возраста смогут и дальше получать городскую социальную помощь, которая сейчас положена с 55 и 60 лет. Хотелось бы узнать, какие льготы для пожилых людей и на какой срок сохранят?

Ирина Борисова. Зеленоград.

Льготы москвичам предпенсионного возраста в 2019 году начнут действовать с 1 января. Об этом сообщили в Мосгордуме, с этой даты в столице начнет действовать городской закон о дополнительной поддержке жителей предпенсионного возраста. Документ сохраняет действующие льготы для пожилых людей после предстоящих пенсионных изменений. Москвичи могли бы воспользоваться ими, если бы пенсионный возраст в стране остался прежним. Льготы москвичам предпенсионного возраста в 2019 году будет действовать неограниченный срок и коснется всех жителей Москвы в возрасте от 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Публикуем список льгот (согласно закону г. Москвы № 19 от 26.09.18 г.).

ЧТО ПОЛОЖЕНО ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

Москвичи - женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости, вправе рассчитывать на такие льготы москвичам предпенсионного возраста в 2019 году:

1. Бесплатный проезд на городском наземном общественном транспорте, метро и Московском центральном кольце (кроме такси).

2. Бесплатный проезд на пригородных электричках. Напомним, сейчас в этом списке льготников не только все пенсионеры, но и почетные доноры СССР, России и Москвы; один из родителей многодетной семьи; опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке; родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; один из родителей ребенка-инвалида до 23 лет (в случае получения им профессионального образования). Все они вправе ездить на электричках до конечных остановок маршрутов, которые начинаются от московских вокзалов и проходят по территории столицы, Московской, Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Для этого нужно получить в железнодорожной кассе бесплатный билет по социальной карте москвича.

3. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).

4. Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям для неработающих горожан через управления социальной защиты. При этом из городского бюджета также оплачивается проезд льготника по железной дороге к месту лечения и обратно. Путевки выдают в профильные санатории, где занимаются лечением болезней системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, дыхания, глазных и других заболеваний. Курорты находятся в средней полосе России, Крыму, Подмосковье, Калининградской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе.

5. Только для одиноких и (или) одиноко живущих москвичей - помощь при переезде в домах, попавших в программу реновации. По заявке таких переселенцев районные власти выделяют бесплатных грузчиков и машину для перевозки мебели и вещей, а также обустройства в новой квартире.

6. Жителям, получившим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран военной службы», кроме перечисленной дополнительной социальной поддержки, положены:

- скидка в 50 процентов на квартплату;

- ежемесячная денежная компенсация в 250 рублей на оплату домашнего телефона;

- ежемесячная городская денежная выплата в 1000 рублей при условии, что денежный доход льготника не превышает 1,8 миллиона рублей в год.

Обратите внимание! Если москвич имеет право на одну и ту же льготу по нескольким основаниям, например, как инвалид и ветеран труда, тогда помощь оформят по одному из них на усмотрение жителя.

ЭТУ ПОМОЩЬ ОФОРМЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

С 1 января 2019 года для москвичей, которым исполнилось 50 лет:

- в районных поликлиниках будут проводить бесплатную диспансеризацию до достижения ими пенсионного возраста. При этом пациенты смогут сделать флюорографию, ЭКГ, проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление. По назначению врачей в программу диспансеризации конкретного пациента могут вписать дополнительные анализы и обследования;

- тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, например, из-за болезни, оформят адресную социальную помощь. Это может быть разовая денежная выплата, вещи, продукты, а также товары длительного пользования - холодильник, стиральная машина, газовая или электрическая плита;

- желающим пройти программу профессионального обучения, повышения квалификации и профессиональной подготовки предложат занятия в специальном центре переподготовки и трудоустройства.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

8 октября - Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы;

9 октября - Департамент экономической политики и развития Москвы;

10 октября - Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы;

11 октября - Департамент культуры Москвы;

12 октября - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему закрывают отделение БТИ около метро «Автозаводская»?

В нашем районе решили закрыть отделение БТИ в 1-м Автозаводском проезде. Для многих этот офис был удобным, поскольку находился недалеко от метро и автобусной остановки. Теперь непонятно, куда обращаться за справками и выписками. Объясните, почему закрывают БТИ и где теперь можно будет оформить нужные документы?

Людмила Викторовна, ул. Автозаводская.

За разъяснением мы обратились в МосгорБТИ.

- В 1-м Автозаводском проезде находился основной офис первого территориального управления МосгорБТИ, теперь он будет принимать москвичей в здании дополнительного офиса этого же управления по адресу Преображенская площадь, дом 4 (ст. м. «Преображенская площадь»), - объяснили в пресс-службе ведомства. - С 8 октября две службы работают в одном месте. Сюда могут обращаться за необходимыми документами жители Центрального, Восточного, Юго-Восточного, Южного и Юго-Западного округов.

Помимо этого, в декабре планируется переезд еще одного офиса МосгорБТИ. Территориальное управление по Троицкому и Новомосковскому округам (ТиНАО) переместится с улицы Грина в Северном Бутово в бизнес-центр поселка Коммунарка Новомосковского округа. В этом здании будут работать все учреждения окружной власти. В отделение БТИ в Новой Москве могут обращаться жители Северного и Южного Бутово, Троицкого и Новомосковского округов.

Остальные офисы МосгорБТИ принимают горожан по таким адресам:

- ул. Кржижановского, д. 20/30, корп. 5, ст. м. «Профсоюзная». Здесь в дополнительном офисе второго территориального управления принимают жителей Северо-Восточного, Северного, Северо-Западного, Западного округов и Зеленограда;

- ул. Стрелецкая, д. 9А, ст. м. «Савеловская». Здесь в основном офисе второго территориального управления принимают жителей Зеленограда, северо-востока, севера, северо-запада, запада столицы.

Центральный офис МосгорБТИ находится в Малом Гнездниковском пер., д. 9, стр. 7, ст. м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская». Сюда москвичи могут приходить по предварительной записи на личный прием к руководству БТИ:

- генеральный директор Панин Владимир Эдуардович принимает жителей каждый первый вторник месяца c 10.00 до 12.30;

- заместители генерального директора - каждый первый понедельник месяца c 14.00 до 17.00. Записаться на прием можно через специальную форму на сайте МосгорБТИ. Телефон для справок - (495) 629-02-80, с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу - с 8.00 до 15.45.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.

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