Крушение МиГ-29 в Подмосковье: один из выживших летчиков попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-05T16:43:19+03:00

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В городской больнице Жуковского у палаты реанимации сейчас дежурят отец и жена 43-летнего Михаила Кондратенко – одного из двух летчиков-испытателей, которым сегодня утром удалось катапультироваться при крушении истребителя МиГ-29 в Коломенском районе Подмосковья. По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшего нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/671864" frameborder="0"></iframe> Первые секунды после падения МиГ - 29.

- Пациент в сознании, состояние средней тяжести, - рассказал «КП» источник в больнице. – По предварительным данным, у пострадавшего сломан один из позвонков.

«Комсомольской правде» удалось дозвониться и до самого летчика – он взял трубку практически сразу.

- Да, я... Везут, - ответил Кондратенко на вопрос о самочувствии, и на этом связь оборвалась – телефон пострадавшего с тех пор недоступен.

В Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29Фото: предоставлено очевидцем

Известно, что Михаил – потомственный летчик-испытатель, пошел по стопам отца. В летно-испытательном институте (ЛИИ) имени Громова, которому принадлежит разбившийся самолет, работает с 1999 года. В апреле этого года, прямо накануне дня рождения, Кондратенко получил звание заслуженного летчика-испытателя России.

Самолет упал на удалении от жилых построекФото: предоставлено очевидцем

Напарник Михаила Александр Крутов, который при приземлении не пострадал, летчик еще более опытный и титулованный – Герой Российской Федерации. Ему 67 лет, из которых 37 служит в ЛИИ. В последние годы возглавляет Школу летчиков-испытателей и до сих пор самостоятельно участвует в полетах: возрастных ограничений для испытателей нет, только по состоянию здоровья. В авиации Крутов считается настоящей асом с тех пор, как 1989 году на палубу только что построенного авианосца «Тбилиси» (сегодня «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов») он посадил двухместный учебно-тренировочный Су-25УТГ. Сегодня этот крейсер - единственный российский авианосец.

Александр Крутов при приземлении не пострадал. Фото: ЛИИ

В самом ЛИИ происшествие категорически не комментируют. Однако, в Объединенной авиастроительной корпорации, дочерним предприятием которой является институт, «Комсомольской правде» сообщили подробности ЧП:

- Данный МиГ эксплуатируется с 1992 года, в ЛИИ - с 1994. Срок службы таких машин – до 30 лет.

Напомним, утром 5 октября во время экспериментального полета загорелся двигатель истребителя МиГ-29. Самолет потерял управление и потерпел крушение. На момент происшествия на борту находились два пилота: они среагировали вовремя и катапультировались до момента крушения. Известно, что пилоты направили истребитель на пустынную местность, чтобы не допустить жертв. После удара о землю самолет выгорел полностью. Разбираться в причинах аварии будет специальная экспертная комиссия, на месте работают сотрудники московского межрегионального следственного комитета на транспорте.

В Московской области разбился истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени ГромоваФото: предоставлено очевидцем

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