В московском зоопарке поселилась краснокнижная птица-секретарь

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-05T17:02:33+03:00

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Московский зоопарк продолжает радовать посетителей новыми обитателями. На днях коллекцию после 30-летнего перерыва пополнила уникальная краснокнижная птица-секретарь. В Москву ее привезли из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux. Сейчас новичок находится на карантине. Но уже через две недели москвичи и гости столицы смогут рассмотреть двухгодовалого красавца во всей красе.

Увидеть его можно будет в «Доме птиц» в зоне А. Там он проведет весь зимний период, а вот в теплое время года птица будет содержаться в наружном вольере.

Московский зоопарк продолжает радовать посетителей новыми обитателями. Фото: Московский зоопарк

- В Московском зоопарке птицы-секретари содержались на протяжении долгого времени, однако затем случился продолжительный перерыв. Возвращение данного вида в коллекцию – большое и радостное событие для зоопарка, который теперь сможет начать принимать активное участие в Европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе. В ближайшие годы специалисты зоопарка надеются получить самку, чтобы сформировать пару и в перспективе добиться регулярного размножения этих пернатых, - рассказали «Комсомолке в пресс-службе зоопарка.

ДОСЬЕ «КП»

Птица-секретарь занесена в Международную Красную книгу в категории «уязвимые виды». Сегодня естественная популяция этих удивительных пернатых сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания, а также браконьерства. Птица-секретарь обитает на территории от южных границ пустыни Сахара до Южной Африки. Кстати, именно она изображена на гербе ЮАР, а в сказаниях местных жителей птица-секретарь нередко выполняет роль защитника от внешних опасностей и даже злых духов. Также аборигены верили, что взятое с собой на охоту перо этой птицы способно защитить от укуса ядовитой змеи.

Из-за длинных сильных ног птицу-секретаря нередко сравнивают с цаплей. Однако это совсем не так: ближайшими ее родственниками являются ястребы и соколы. Птица-секретарь достаточно большого размера: в длину взрослые особи могут достигать до 150 см, а их размах крыльев составляет более 2 метров. При этом секретари очень легкие, вес птицы не превышает 5 кг.