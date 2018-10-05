2018-10-05T17:02:33+03:00
Дом. Семья

В московском зоопарке поселилась краснокнижная птица-секретарь

Увидеть ее посетители смогут уже через две недели
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Через две недели москвичи и гости столицы смогут рассмотреть двухгодовалого красавца во всей красе. Фото: Московский зоопаркЧерез две недели москвичи и гости столицы смогут рассмотреть двухгодовалого красавца во всей красе. Фото: Московский зоопарк
Изменить размер текста:

Московский зоопарк продолжает радовать посетителей новыми обитателями. На днях коллекцию после 30-летнего перерыва пополнила уникальная краснокнижная птица-секретарь. В Москву ее привезли из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux. Сейчас новичок находится на карантине. Но уже через две недели москвичи и гости столицы смогут рассмотреть двухгодовалого красавца во всей красе.

Увидеть его можно будет в «Доме птиц» в зоне А. Там он проведет весь зимний период, а вот в теплое время года птица будет содержаться в наружном вольере.

Московский зоопарк продолжает радовать посетителей новыми обитателями. Фото: Московский зоопарк

Московский зоопарк продолжает радовать посетителей новыми обитателями. Фото: Московский зоопарк

- В Московском зоопарке птицы-секретари содержались на протяжении долгого времени, однако затем случился продолжительный перерыв. Возвращение данного вида в коллекцию – большое и радостное событие для зоопарка, который теперь сможет начать принимать активное участие в Европейской программе по сохранению популяции птиц-секретарей в неволе. В ближайшие годы специалисты зоопарка надеются получить самку, чтобы сформировать пару и в перспективе добиться регулярного размножения этих пернатых, - рассказали «Комсомолке в пресс-службе зоопарка.

ДОСЬЕ «КП»

Птица-секретарь занесена в Международную Красную книгу в категории «уязвимые виды». Сегодня естественная популяция этих удивительных пернатых сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания, а также браконьерства. Птица-секретарь обитает на территории от южных границ пустыни Сахара до Южной Африки. Кстати, именно она изображена на гербе ЮАР, а в сказаниях местных жителей птица-секретарь нередко выполняет роль защитника от внешних опасностей и даже злых духов. Также аборигены верили, что взятое с собой на охоту перо этой птицы способно защитить от укуса ядовитой змеи.

Из-за длинных сильных ног птицу-секретаря нередко сравнивают с цаплей. Однако это совсем не так: ближайшими ее родственниками являются ястребы и соколы. Птица-секретарь достаточно большого размера: в длину взрослые особи могут достигать до 150 см, а их размах крыльев составляет более 2 метров. При этом секретари очень легкие, вес птицы не превышает 5 кг.

Птица-секретарь занесена в Международную Красную книгу в категории «уязвимые виды». Фото: Московский зоопарк

Птица-секретарь занесена в Международную Красную книгу в категории «уязвимые виды». Фото: Московский зоопарк

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Манчкин: как ухажимвать за этими кошками
Эти удивительные кошки названы в честь сказочных персонажей из романа Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз»: маленьких человечков – манчкинов (в переводе с английского «те, кто жуют»), отличавшихся карликовым ростом и веселым нравом
Лабрадор-ретривер: что нужно знать о породе
Официально породу признали совсем недавно – это произошло в 1913 году. Первую собаку золотистого ретривера в СССР из США привез учредитель Российского Ретривер Клуба Алексей Суров в 1989 году. Первый щенок был рождён в 1991 году
Воры на собачьем доверии: как выбрать правильный центр передержки для одинокого питомца
«Подайте на домики для бездомных поросят!» Так жалобно ныл Фунтик из советского мультика, протягивая панамку. И ему туда набрасывали кучу монет. Сказочные технологии работают и в наше время
Новости 24
Платные парковки добрались до Новокосина
На востоке Москвы откроют спорткомплекс с бассейном
В ожоговом центре больницы имени Иноземцева помощь получили более 40 тысяч человек
Более 42 тысяч браков заключили с начала года пары в Подмосковье
МЧС предупредило москвичей о ветре с мощными порывами
В храме Христа Спасителя мощам святого Спиридона поклонились 200 тысяч москвичей
Подмосковные полицейские задержали серийных воров
В столице к торговому центру «Южные ворота» построят эстакаду
Столичные врачи провели 1,6 миллиона приемов пациентов с несколькими хроническими болезнями
В промзоне «Кирпичные улицы» появятся жилые дома и детсад
На МЦК установлен новый рекорд по числу перевезенных пассажиров
Из главного здания МГУ эвакуировали около тысячи человек
Старый московский почтамт признали объектом культурного наследия
Два человека погибли при столкновении трех грузовиков в Подмосковье
В московском метро на 70% сократится количество рекламы
В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником