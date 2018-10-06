2018-10-05T21:04:40+03:00
Общество

На станции «Беломорская» включат северное сияние

Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как идут отделочные работы накануне открытия [инфографика]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Белый мрамор и цвет морской волны - оформление станции перенесет нас на Русский Север. Фото: stroi.mos.ruБелый мрамор и цвет морской волны - оформление станции перенесет нас на Русский Север. Фото: stroi.mos.ru
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За стенкой из аквапанелей с шумом проносится поезд. Следующая станция - «Ховрино». А на платформе «Беломорская», которая совсем скоро появится на карте московского метро, одни мастера укладывают на колонны белый мрамор, другие разбираются с эскалаторами (их тут четыре штуки), третьи монтируют потолок.

Новая станция зеленой ветки должна заработать уже в декабре - между «Речным вокзалом» и «Ховрино». Поезда сейчас проскакивают «Беломорскую» без остановки. От пассажиров платформа спрятана сплошной перегородкой, которая не позволяет пыли проникать в тоннель.

«Беломорская» изначально попала в план строительства еще в 2013 году. Позже от нее решили отказаться. Но местные жители просили станцию все-таки сделать. И получилось, что стройка здесь стартовала уже после того, как под землей проложили путь до нынешней конечной, «Ховрино».

Чтобы не срывать сроки запуска «Ховрино» и не занимать тоннели, «Беломорскую» строили, вырыв котлован сверху. А теперь туда-сюда за стеной носятся поезда, но работам на «Беломорской» это нисколько не мешает. На самой платформе жизнь кипит круглые сутки, работники трудятся в две смены.

А вот облицовку стен непосредственно в тоннеле можно делать только по ночам.

- У нас ночью для работ совсем небольшое окно, - рассказывает замдиректора по строительству компании «Мос-инжпроект» Александр Мальцев. - С половины второго до половины пятого, всего три часа. С рельсов снимают напряжение, и тогда мы спускаемся. Это будет одна из самых красивых новых станций.

К Новому году эскалаторы поедут. А пока селфи на фоне завершающейся стройки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К Новому году эскалаторы поедут. А пока селфи на фоне завершающейся стройки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Название «Беломорская» - в честь улицы, на пересечении с которой строится станция. Белое море - центр Русского Севера, поэтому концепция дизайна построена на ассоциациях с тамошней природой. Колонны белого мрамора, серый мрамор на полу, часть потолка - цвета морской волны, часть - в цвет ночного неба (это уже в честь полярных ночей). Кстати, на потолках повесят специальные светодиодные лампы, которые будут имитировать северное сияние!

- А еще на платформе будет несколько панно с видами Белого моря - Соловецкий монастырь, Кижи, - говорит Мальцев, подводя нас к одной из стен. Здесь пока только рыжий кирпич, но уже через пару недель начнут укладывать мозаику.

Двумя уровнями выше электрики заканчивают монтаж силовых установок, которые будут подавать ток к рельсам и обеспечивать электричеством всю станцию. А на поверхности уже разворачиваются работы по благоустройству территории.

- До начала стройки на этом месте был небольшой сквер, местные жители попросили, чтобы после запуска станции здесь посадили побольше деревьев, - рассказывает наш провожатый. - Так и будет. Два входа-выхода окажутся посреди парка. В целом на всех участках работы выходят на финишную прямую, на объекте задействованы около 500 рабочих. Мы планируем, что в конце ноября станция будет сдана. Еще несколько недель уйдет на ее приемку, и до конца текущего года она будет запущена.

Расположение станции Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Расположение станцииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Новой станцией метро смогут пользоваться жители сразу нескольких районов севера Москвы - Левобережного, Западного Дегунина, Ховрина.

По оценкам специалистов, каждые сутки через станцию будут проезжать до 150 тысяч человек.

Как и на всех новых станциях московской подземки, на «Беломорской» для спуска к платформе предусмотрен лифт для маломобильных граждан.

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