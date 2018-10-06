2018-10-06T11:08:53+03:00
Экономика

Индустрия большого города: ставка на высокие технологии

О том, какие производства и как планируют развивать власти города, «Комсомольской правде» рассказал Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы [инфографика]
Елена ПЕТРОВА
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Действующая стратегия развития Москвы до 2025 года включает в себя развитие машиностроения, легкой и пищевой промышленности, стройиндустрии.Действующая стратегия развития Москвы до 2025 года включает в себя развитие машиностроения, легкой и пищевой промышленности, стройиндустрии.
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В этом году столица отметит День московской промышленности во второй раз. Это профессиональный праздник для 628 тысяч работников.

- Александр Владимирович, какие главные задачи сейчас ставит город?

- Сегодня московская промышленность становится все более высокотехнологичной, инновационной, экологичной. После кризиса четырехлетней давности экономические сводки звучали неутешительно. Но с принятием закона «О промышленной политике города Москвы» в 2015 году статистика стала меняться. Например, в первом полугодии-2018 рост объемов производства обрабатывающей промышленности города в стоимостном выражении составил более 25%. А в несырьевом неэнергетическом экспорте Москва вышла в лидеры по стране: столице принадлежит 15,7% всероссийского объема, в денежном эквиваленте это 10,87 миллиарда долларов.

Есть действующая стратегия развития Москвы до 2025 года: она включает в себя развитие машиностроения, легкой и пищевой промышленности, стройиндустрии. Совместно с правительством РФ будем оказывать поддержку авиастроению, автомобилестроению, космической и оборонной промышленности. Также делаем ставку на создание динамичного научно-промышленного комплекса, освоение нанотехнологий и достижений биоинженерии.

В этом году этот профессионалный праздник, учрежденный по инициативе мэра Сергея Собянина, будет отмечаться во второй раз.

В этом году этот профессионалный праздник, учрежденный по инициативе мэра Сергея Собянина, будет отмечаться во второй раз.

- Как сегодня в столице меняются промышленные зоны?

- До недавнего времени к использованию промышленных территорий не было единого подхода. Но сейчас московские власти планируют их оптимизировать и развивать. Правительство Москвы ведет активную работу по комплексному развитию территорий. Решения о КРТ приняты в отношении производственных зон «Бирюлево», «Коровино» и «Братцево». Всего в городе под КРТ может подпасть около 2000 га.

Это позволит решить сразу несколько задач: повысить комфорт городской среды, дать возможность инвесторам повысить прибыльность девелоперских проектов, организациям промышленности - развивать и модернизировать производства. Плюс стоит учесть интересы правительства Москвы в части сохранения экологии и наполнения городского бюджета.

- А что представляет собой особая экономическая зона столицы?

- Когда город принял закон о промышленной политике Москвы, мы понимали, что инвесторам, желающим локализовать крупное производство в столице и получить льготы, нужно предложить что-то принципиально новое. Особая экономическая зона существовала на территории Зеленограда давно. Но после того как она перешла в управление правительства Москвы (мы сделали это первыми в стране), развитию территории был предан значительный импульс. Она значительно расширилась, был принят большой пакет дополнительных льгот, появился спрос со стороны инвесторов.

Сегодня в ОЭЗ входит пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна в Печатниках. Общая площадь зоны - 207,5 га. Сегодня есть спрос со стороны высокотехнологичных компаний, а свободные земельные участки уже в скором будущем будут полностью заняты. Это позволит создать дополнительные рабочие места.

Столичная промышленность в цифрах Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Столичная промышленность в цифрахФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДЕНЬ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

7 октября - День московской промышленности

В этом году этот профессионалный праздник, учрежденный по инициативе мэра Сергея Собянина, будет отмечаться во второй раз. Он был приурочен к дате принятия закона «О промышленной политике города Москвы», который был подписан мэром 7 октября 2015-го.

Теперь День московской промышленности отмечают более 600 тысяч москвичей, которые работают на производствах в самых разных отраслях. Напомним, в столице на сегодняшний день действуют 42 промышленных комплекса, 33 технопарка, одна особая экономическая зона, объединяющие на своих территориях 175 предприятий, 20 тысяч субъектов инновационного производства.

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Афиша мероприятий Дня московской промышленности

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