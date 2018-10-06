Эффективное импортозамещение

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-06T11:12:08+03:00

В 2016 году в НИИ технической физики и автоматизации был разработан первый российский ПЭТ-томограф. Тогда же это медицинское оборудование осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня такие томографы успешно используют во многих регионах России.

Десятки столичных компаний сумели не только заменить многие виды иностранной продукции на российском рынке, но и выйти на рынки других стран со своими уникальными разработками

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Не секрет, что курс на импортозамещение, введенный после объявления антироссийских санкций, перезапустил многие отрасли российской экономики. И тут без «помощи» заграничных «партнеров» мы бы не обошлись.

На первом этапе Россия просто пыталась заменить товары, которые традиционно ввозились к нам из-за рубежа, продукцией отечественного производства. Но уже в процессе этой работы стало понятно, что при этом российские компании могут обеспечить не только львиную долю потребностей внутреннего рынка, но и начать успешный выход на рынки других стран.

Во многом, конечно, это стало возможно благодаря специально разработанным мерам поддержки для производственных компаний. Например, в Москве созданы одни из самых уникальных условий для предприятий и инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в реальный сектор экономики города и создавать новые рабочие места. Комплексная система поддержки, созданная Правительством Москвы, - это льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, снижение ставок арендной платы за землю. В итоге общая налоговая нагрузка снижается на 17 - 25 процентов (по сравнению с «обычным» уровнем). А это, в свою очередь, позволяет вкладывать деньги в расширение производств, новые разработки и современное оборудование.

Итог - импорт постепенно замещается продукцией российского производства, а объемы экспорта растут!

В Москве несколько недель назад завершилась выставка «Импортозамещение», на которую вот уже несколько лет приезжают производители со всей России. А столица традиционно представлена большой экспозицией «Сделано в Москве», организованной Правительством Москвы и Московским экспортным центром.

В нынешнем году свои лучшие разработки здесь показали более четырех десятков компаний, работающих на территории города. Причем это новые товары и технологии, которые уже сейчас успешно конкурируют с западными аналогами.

- Показательно, что за первые семь месяцев 2018 года Москва в очередной раз заняла первое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди российских регионов, - как сообщила ранее заместитель мэра Москвы - руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина. - Правительство Москвы консолидирует усилия по продвижению продукции московских предпринимателей на внешние рынки. Сегодня мы помогаем столичным производителям развивать бизнес на электронных торговых площадках, представлять продукцию на крупнейших мировых выставках, получать финансовую поддержку и оставаться в курсе основных трендов во внешней торговле.

Импорт постепенно замещается продукцией российского производства, а объемы экспорта растут!

ЗНАЙ НАШИХ!

Проекты, которые нас удивили

1. Светодиодные светильники «Зенит» были представлены на выставке «Импортозамещение» компанией «ЛЕД-эффект». Они разработаны для освещения больших пространств - стадионов, аэропортов. У аналогичных разработок конкурентов «Зенит» выигрывает за счет экономичности расхода электричества, легкого веса, надежного источника питания. Уже сейчас эта система используется не только в Москве, но и на сотнях объектов за границей - в Европе (Германия, Кипр) и СНГ (Беларусь, Казахстан).

2. SWIR-камера (камера с коротковолновым инфракрасным сенсором) от «НПО «Орион» способна «давать картинку» в круглосуточном режиме в самых сложных условиях - с минимумом света, в тумане или при обильных осадках.

3. Хирургический клей для остановки кровотечения, разработанный ООО «Плазма-ФТК», уже используется для соединения тканей в процессе операций. Эта разработка в полтора раза снижает кровопотерю пациентов и существенно сокращает послеоперационный период.

4. Московская компания «Новые биомедицинские решения» показала на выставке кровоостанавливающий порошок. Он наносится на специальный бинт. Легкий пакет несложно прихватить с собой в поход или поездку за город.

5. Компания «Микрон» представила свой уже прошедший с успехом полевые испытания проект - метки для маркировки всепогодных буров. Незаменимая вещь в нефтегазовой отрасли. С помощью буров, как известно, человек проникает к полезным ископаемым через твердые горные породы. А эти самые метки, дающие сигнал, «вживляются» в бур, чтобы даже в самых сложных погодных условиях специалисты всегда смогли отыскать свое оборудование, ориентироваться через них по глубинам и проч. Можете себе представить? Эта модель меток рассчитана на диапазон температур от -40 градусов до +200.

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