2018-10-06T18:01:38+03:00
Общество

В Москве заработали новые светофоры с «белыми человечками»

Запущена экспериментальная программа «Удобный переход»
Анастасия ВАРДАНЯН
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Светофоры отличаются от обычных. На них установлены дополнительные секции с изображением «белого человечка»Светофоры отличаются от обычных. На них установлены дополнительные секции с изображением «белого человечка»
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С 5 октября в столице начала работать экспериментальная программа «Удобный переход». По задумке авторов, новые светофоры должны избавить жителей столицы от долгого ожидания зеленого сигнала. Спасительной должна стать совмещенная фаза светофора для одновременного движения пешеходов и автомобилей.

Новые светофоры уже работаю на трех участках: на пересечении Волкова переулка с улицей Красная Пресня, на пересечении Шмитовского проезда с улицей 1905 года, а также на пересечении Старой Басманной с Токмаковым переулком.

- Раньше на этих трех перекрестках пешеходные и транспортные потоки были разделены по времени. При введении совмещенной фазы стало разрешено одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего правый поворот. При этом, в соответствии с международным опытом безопасности движения, для пешеходов, совершающих переход, зеленый сигнал будет загораться на несколько секунд раньше, чем водителям, - рассказали «комсомолке» в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Светофоры отличаются от обычных. На них установлены дополнительные секции с изображением «белого человечка». Загорелся, значит можно идти. Чтобы москвичи не запутались, рядом есть информационные таблички. Такие же установлены и для водителей.

Чтобы москвичи не запутались, рядом есть информационные таблички

Чтобы москвичи не запутались, рядом есть информационные таблички

- Они предупреждают водителей, совершающих поворот, о том, что движение разрешено, но нужно пропустить пешеходов, - пояснили в столичном ЦОДД.

Ожидается, что новые светофоры сократят среднее время ожидания для пешеходов в пиковые часы через Шмитовский проезд в четыре раза, через улицу 1905 года и Старую Басманную - почти вдвое, а через Волков переулок - в 11 раз.

Если эксперимент признают удачным, светофоры с «белыми человечками» появятся и на других улицах Москвы.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

Задать вопросы о работе новых светофоров москвичи могут по бесплатному короткому номеру 3210.

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