2018-10-07T23:01:24+03:00
Общество

Погода в Москве 8 - 14 октября: Вторая волна бабьего лета с солнцем и 18-градусным теплом!

По ночам, правда, заморзки. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 8 - 14 октября
Юлия СМИРНОВА
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В столицу придет "старое" бабье лето - так называют вторую волну осеннего теплаВ столицу придет "старое" бабье лето - так называют вторую волну осеннего теплаФото: Артем Килькин
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"Серьезная" осень в 2018 году в Москву не торопится. Уже первая неделя октября позади, а солнечных дней с начала осени было явно больше, чем дождливых и холодных. Солнце порадовало москвичей и в воскресенье, 7 октября, разогрев воздух до +16 градусов.

На следующей неделе в столицу придет "старое" бабье лето - так называют вторую волну осеннего тепла. Первая, сентябрьская, в этом году была очень щедрой. А вот какой прогноз погоды в Москве на 8 - 14 октября дают синоптики Гидрометцентра России и центра "Фобос":

В понедельник, 8 октября, круглые сутки температура почти одинаковая. Ночью +5...+10 градусов, днем +6...+11 - заметно прохладнее, чем накануне. Облачно, с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. И очень ветрено. После погожего воскресенья понедельник покажется очень прохладным и неуютным.

Во вторник, 9 октября, ночью заморозки, -3...+2 градусов, днем +7...+12. Переменная облачность, без осадков.

В среду, 10 октября, под утро 0...+5 градусов, днем +11...+16. Сухо, облаков на небе совсем немного. Вот оно, бабье лето!

В четверг, 11 октября, ночью +4...+9 градусов, днем +12...+17. Переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 12 октября, ночью +2..+7, днем +11...+16 градусов. И снова сухо и солнечно.

В выходные, 13 и 14 октября, бабье лето разгуляется до +13...+18 градусов. И опять же переменная облачность без всякого намека на дожди.

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