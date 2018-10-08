2018-10-08T12:41:37+03:00
Происшествия

Boeing с 266 пассажирами столкнулся с самолетом Airbus в «Жуковском»

Никто из пассажиров не пострадал
Ася РОМАНЧУК
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Теперь в случившемся предстоит разобраться специальной комиссииТеперь в случившемся предстоит разобраться специальной комиссииФото: Twitter.com
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На территории воздушной гавани в Жуковском столкнулись два самолета. Один из них только приземлился и следовал на место парковки.

Авария произошла 7 октября в 9:45 утра. Boeing, выполнявший рейс KAR454 («Икар») из Гуанчжоу только приземлился и катился к указанному месту стоянки. В какой-то момент пилоты не рассчитали расстояние до стоящего рядом аэробуса и самолеты задели друг друга.

По касательной «Боинг» зацепил крыло А-320. В итоге у последнего был поврежден левый предкрылок и аэронавигационный фонарь.

В итоге у последнего был поврежден левый предкрылок и аэронавигационный фонарь Фото: Twitter.com

В итоге у последнего был поврежден левый предкрылок и аэронавигационный фонарьФото: Twitter.com

В момент происшествия на борту, прибывшего из Гуанчжоу, находилось 266 пассажиров. Никто из них не пострадал, сообщает «Пятый канал».

Теперь в случившемся предстоит разобраться специальной комиссии.

Ранее возле аэропорта «Жуковский» разбился военный истребитель МиГ-29.

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«Повредило руль высоты»: «Уральские авиалинии» прокомментировали столкновение самолетов в Москве

- Самолет авиакомпании «Икар» при заруливании на стоянку задел наш самолет, аэробус А320, - рассказали в пресс-службе авиакомпани «Уральские авиалинии». - В результате инциденту у нашего судна была повреждена правая половина руля высоты. В настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами. (подробности)

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