СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-08T12:44:32+03:00

Никто не пострадал, но более двухсот человек четыре часа ждали новый рейс

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В субботу, 7 октября, в аэропорту Жуковский столкнулись два самолета компании «Пегас» и «Уральские Авиалинии».

- Установлено, что судно компании «Пегас» на борту которого находились 266 пассажиров и 14 членов экипажа при рулении на стоянку крылом зацепил самолет «Уральских авиалиний». Пассажиров на его борту не было. Он неподвижно стоял на стоянке и готовился к вылету в Тбилиссси, - сообщила «КП» Лилия Грязнова, исполняющая обязанности старшего помощника руководителя Московского межрегионального Управления на транспорте СК РФ.

В результате была повреждена правая сторона руля высоты. Вылет пришлось отложить.

В результате была повреждена правая сторона руля высотыФото: Следственный комитет России.

- Задержка составила менее 4-х часов, пассажиры были отправлены на резервном воздушном судне. Им были предоставлены все положенные услуги, согласно Федеральным авиационным правилам, - сообщила «Комсомолке» Вера Гасникова, пресс-секретарь Уральских авиалиний.

По факту ЧП проводится доследственная проверка.

КОММЕНТАРИЙ

«Повредило руль высоты»: «Уральские авиалинии» прокомментировали столкновение самолетов в Москве

- Самолет авиакомпании «Икар» при заруливании на стоянку задел наш самолет, аэробус А320, - рассказали в пресс-службе авиакомпани «Уральские авиалинии». - В результате инциденту у нашего судна была повреждена правая половина руля высоты. В настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами. (подробности)