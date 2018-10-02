Москва дает зеленый свет молодым ученым

2 Окт. 01:00 2018-10-08T18:48:02+03:00

В шестой раз открылся прием конкурсных заявок на премию Правительства Москвы молодым ученым

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По словам лауреатов предыдущих лет, «конкурс объективный и очень полезный». Ведь победители получат денежные призы - по полтора миллиона рублей и признание.

ПОПУТНОГО ВЕТРА

Прием заявок на конкурс идет с 3 сентября по 12 октября. Аспиранты, кандидаты наук, научные работники, специалисты до 36 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет включительно (возраст считается на 31 декабря текущего года) могут заявить результаты своих исследований и разработок в 22 номинациях на соискание премии правительства Москвы. Молодые ученые могут принимать участие в конкурсе как индивидуально, так и совместно, в составе научного коллектива до трех человек.

Два важных условия участия: соискатели должны работать именно в московских организациях или институтах, которые находятся на территории столицы, и быть гражданами России. Кстати, в этом году снято ограничение по количеству выдвигаемых кандидатур от одной организации.

По словам организаторов конкурса, главные критерии оценки работ - научная значимость, актуальность или новизна научной работы, оригинальность предложенных в работе решений и инновационная перспектива результатов работы. Ведь наука - это одна из основных составляющих роста экономики. Наука способна обеспечить благосостояние населения города в долгосрочной перспективе и развитие всех отраслей, в том числе здравоохранения, строительства, транспорта, ЖКХ.

- В Москве сосредоточена треть кадрового потенциала российской науки, на столичных ученых приходится почти 30% патентов на изобретения, выданных в России в 2017 году, а также почти половина опубликованных в прошлом году научных статей в журналах, индексируемых в Web of Science. Сегодня московская наука - это фундаментальные исследования и разработки в десятках перспективных отраслей, это Российская академия наук и ее знаменитые институты, а также крупнейшие фабрики инноваций, «Сколково», Физтех и десятки технопарков, - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Правительство города заинтересовано в том, чтобы талантливые молодые исследователи и разработчики могли реализовывать свои проекты в мегаполисе, чтобы они шли работать в московские научные, исследовательские организации и на предприятия города, ориентированные на выпуск наукоемкой высокотехнологичной продукции.

Так, в 2015 году комиссия выделила коллектив молодых ученых из Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН. Они представили программно-аппаратный комплекс «Автоматический классификатор транспортных средств АКТС-4», предназначенный для автоматической тарификации автомобилей на пунктах оплаты платных дорог с помощью видеокамер. Сейчас комплекс успешно внедрен и эксплуатируется на некоторых федеральных дорогах. И это не единственное общественно значимое исследование, представленное за годы проведения конкурса.

С 2013 года лауреатами конкурса стали 190 молодых исследователей и разработчиков. А призовая сумма за пять лет суммарно составила 110 миллионов рублей.

- Молодые ученые могут подавать заявки на соискание премий правительства Москвы. Прием идет до 12 октября, - сообщил на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. - Напоминаю, что в этом году мы увеличили премиальный фонд конкурса до 75 миллионов рублей, а размер каждой премии повысили до 1,5 миллиона. Желаю всем удачи.

- Участие в конкурсе дало мне возможность пообщаться с первыми лицами крупнейших инновационных предприятий Москвы, они оценивали нашу разработку и дали важные замечания и советы, над которыми сейчас и работаем, - рассказал «КП» один из участников конкурса 2017 года Петр Лега, молодой ученый в сфере нанотехнологий.

Дмитрий Кучин, коллега Петра по исследованию, считает: участвовать обязательно стоит:

- Думаю, любому будет приятно получить денежный приз и признание его работы.

ВАЖНО

В Москве сосредоточена треть кадрового потенциала всей российской науки, на столичных ученых приходится почти 30% патентов на изобретения, выданных в России в 2017 году.

КСТАТИ

Итоги конкурса подведут не позже 15 февраля 2019 года. Полный список документов для подачи заявки можно найти на сайте: молодыеученые.рф.

ЦИФРА

997 ученых подали в 2017 году 680 заявок на участие в конкурсе на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым. Были вручены 33 премии - ученым и научным коллективам.