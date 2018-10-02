Создающие наше сегодня и завтра

2 Окт. 01:00 2018-10-08T18:48:02+03:00

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Ноу-хау в области физики, медицины, биотехнологий, инженерных наук, приборостроения, энергоэффективности и других сферах находят применение в Москве и других городах России, а также за рубежом.

В столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития отмечают, что разработки лауреатов конкурса становятся более практико-ориентированными. Например, предложенные инновационные решения с успехом используются в системе Московского метрополитена, на пунктах оплаты, установленных на федеральных дорогах, на пищевых производствах города и на множестве других московских предприятий.

Некоторые разработки даже немного опережают время.

Приведем пример - ноу-хау лауреата премии молодым ученым, доцента кафедры прикладной информатики и теории вероятностей Российского университета дружбы народов Ирины Гудковой. Ее работа называется «Комплекс вероятностных моделей схем приоритетного управления радиоресурсами беспроводных сетей последующих поколений». Проще говоря, это новая реальность, которую открывает нам «интернет вещей», когда с появлением беспроводных сетей пятого поколения (5G) стиральная машина в квартире сама запускает стирку по сигналу со смартфона. Или пароварка сама готовит ужин, а холодильник сам заказывает в интернет-магазине нужные продукты, пополняя их по введенному в программу списку.

Фантастика? Молодые ученые столицы считают, что все это реально, и придумывают изобретения, которые уже меняют нашу жизнь.

КСТАТИ

Для гениальности нет возрастного ценза

Многие ученые совершили невероятные открытия уже в юные годы.

Наука - дело молодых. Нередко прорывные открытия ученые совершают в довольно нежном возрасте. Особенно это касается таких дисциплин, как математика. Классическим примером такого рода является история французского математика Эвариста Голуа, который был убит на дуэли в 1832 году в возрасте 20 лет, но успел к этому времени заложить основы современной алгебры. Сегодня, когда объем научных знаний стремительно увеличивается, свежая кровь играет в науке особую роль. Но молодые да ранние возникали на научном небосклоне во все времена.

НИКОЛАЙ ЛОБАЧЕВСКИЙ

Его называли «Коперником геометрии», поскольку работы Лобачевского произвели в этой науке такую же революцию, как теория гелиоцентризма Коперника в астрономии. Большую часть своей неевклидовой геометрии Лобачевский создал в возрасте 30 лет. Однако мысль о том, что параллельные прямые могут пересекаться, была не понята современниками. Лобачевский умер непризнанным гением в 1856 году, не дожив до триумфа своих идей 10 лет.

ЮРИЙ КНОРОЗОВ

Выдающемуся лингвисту исполнилось 32 года, когда ему в 1955 году удалось дешифровать письменность индейцев майя. Это была мировая сенсация. Доклад Кнорозова по теме «Сообщение о делах в Юкатане» Диего де Ланды, как историко-этнографический источник» длился всего 3,5 минуты. После чего единогласным решением комиссии ему была присвоена степень доктора наук.

ГРИГОРИЙ ПЕРЕЛЬМАН

Решил одну из важных классических задач математики в 36 лет - доказал гипотезу Пуанкаре. Стал широко известен в 2010 году, когда отказался от премии в размере одного миллиона долларов, которая была присуждена за доказательство этой одной из семи математических задач, которые все вместе известны под кодовым названием «Проблемы тысячелетия».

КОНСТАНТИН НОВОСЕЛОВ

Вместе со своим коллегой Андреем Геймом в 2004 году открыл двухмерный кристалл - графен. Это самый тонкий материал в мире, его толщина - всего один атом. Графен обладает целым рядом уникальных свойств, и потенциальный рынок изделий из графена составляет миллиарды долларов. Спустя шесть лет за эту работу Гейм и Новоселов удостоились Нобелевской премии.