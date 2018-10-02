Эйнштейны нашего мегаполиса

2 Окт. 01:00 2018-10-08T18:48:02+03:00

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Но вот судьбы исследователей сложились по-разному. Мы попробовали выяснить, чему могут научить истории успеха победителей новых ученых. Об этом мы говорим с тремя молодыми исследователями, чьи работы вызвали большой интерес в научном мире.

НИКОЛАЙ ПИМЕНОВ: ПРОДУКТЫ ТЕПЕРЬ ИЗБАВЛЕНЫ ОТ САЛЬМОНЕЛЛЫ

В чем суть Сальмонеллез - это опасная инфекция, которая распространяется в первую очередь через продукты птицеводства - яйца и мясо. Сейчас в сельском хозяйстве пока выгодно работать с антибиотиками. Многие производители официально декларируют мясо, свободное от остаточных количеств антибиотиков, но на практике они пичкают птицу антибиотиками с первых дней жизни. Я разработал вакцину и бактериофаговые препараты для профилактики и лечения сальмонеллеза и других заболеваний птиц. Наша технология предусматривает переход на европейские стандарты и отказ от антибиотиков для обеспечения санитарной безопасности продукции птицеводства. Некоторые птицефабрики по этому пути уже пошли. Для других, я думаю, это вопрос времени. Потому что у птиц есть специфическая болезнь - пуллороз (тиф кур) - ее нельзя вывести антибиотиками, только бактериофагами! Ветеринарное законодательство в таких случаях предусматривало убой всего поголовья - для производителей это разорение. Теперь этого можно избежать.

На что потратили премию Основная часть исследований была выполнена за счет средств собственного инвестирования. Поэтому, можно сказать, что я получил дивиденды в виде премии. Часть премии потратил на покупку квартиры.

Научная карьера После вручения премии я стал деканом, до этого был исполняющим обязанности. Хочу еще сказать, что премия повлияла на престиж вуза. Наша академия относится к Министерству сельского хозяйства. Получить московскую премию для ведомственного вуза - это очень почетно. Такое произошло впервые.

Секрет успеха Чтобы добиться успеха в науке, нужно многим жертвовать, в том числе и личным временем. Судя по моему опыту, молодому ученому понадобится в первую очередь большое трудолюбие и целеустремленность.

СПРАВКА

Николай ПИМЕНОВ - 40 лет, профессор Московской ветеринарной академии, декан ветеринарно-биологического факультета академии.

Премия 2017 года в разделе «Биотехнологии» за «Разработку и внедрение новых биотехнологий для обеспечения санитарной и экологической безопасности города Москвы и борьбы с сальмонеллезной инфекцией».

ПЕТР КАМЕНСКИЙ: ДЕЛАЕМ АНТИБИОТИКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В чем суть Мой труд посвящен митохондриальным рибосомам, у меня цикл статей по теме - больше 20 работ. С практической точки зрения это важно, потому что мы все пьем антибиотики, а смысл их действия заключается в том, что они воздействуют на рибосомы бактерий, которые вызывают инфекции, и эти бактерии погибают. А недавно стало понятно, что антибиотики влияют и на митохондриальные рибосомы, которые находятся внутри каждой клетки нашего с вами организма. Потому что когда-то очень давно эти митохондрии произошли от бактерий, и хотя они образовали симбиоз с нашими клетками, но у них все равно остался собственный геном. Поэтому антибиотики подавляют не только бактериальные, но и наши рибосомы. А это плохо, потому что митохондрии отвечают за выработку энергии для наших с вами клеток. Если митохондрия неважно себя чувствует, то и всему организму нехорошо. Наши исследования дают возможность разрабатывать новые антибиотики, которые будут целенаправленно уничтожать только бактерии. Такие разработки длятся долго. Когда мы закончим фундаментальный этап, нужно будет делать доклинические испытания, потом клинические. Эта история не на один десяток лет.

На что потратили премию Премия оказалась крайне эффективным подспорьем. По большому счету я раздал долги, которые накопились, пока решал квартирный вопрос.

Научная карьера Многие мои знакомые, которые получили эту премию, далеко продвинулись по службе. Со мной получилась не совсем типичная история, потому что меня сильно подняли по карьерной лестнице буквально за несколько месяцев до премии: я стал профессором и защитил докторскую диссертацию. То есть меня уже двигать больше некуда. Но есть другой нюанс: оказалось, что научное сообщество в России следит за такими премиями, и меня, что называется, стали больше узнавать в научном мире.

Секрет успеха Специфика научной деятельности в том, что результат по большому счету достаточно трудно пощупать руками. Многих молодых ребят это нервирует: вроде ты работаешь, а ничего не происходит. Если тебе действительно интересны занятия наукой, то надо получать от этого удовольствие и верить, что рано или поздно это выльется во что-то хорошее.

СПРАВКА

Петр КАМЕНСКИЙ - 38 лет, профессор биологического факультета МГУ.

Премия 2017 года по биологии за «Достижения в области молекулярной биологии митохондрий»

НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИКОВА: ГОРОДСКИЕ ТОПОЛЯ БЕЗ ПУХА - ВУАЛЯ

В чем суть Эту работу мы делали вместе с Анастасией Снежкиной. Основные объекты наших исследований - это лен и тополь. Тополь - незаменимое для мегаполиса растение, он неприхотлив и быстро растет, эффективно очищает воздух от вредных примесей и выделяет кислорода в несколько раз больше, чем другие деревья, озеленяющие города средней полосы России. Однако женские растения тополя образуют пух (опушенные семена), который является пожароопасным, забивает водостоки, радиаторы, системы вентиляции, а также собирает и переносит пыльцу других растений и пыль, являющиеся аллергенами. Мы разработали молекулярные маркеры, позволяющие на стадии саженцев выбирать мужские растения тополя, которые не будут образовывать пуха, и только их использовать для озеленения городов. Сейчас ищем пути внедрения нашей разработки в практику. Это не товар для индивидуальных потребителей, необходима заинтересованность государства, программа по использованию тополей в озеленении Москвы и других крупных городов.

На что потратили премию Премия пошла на погашение части ипотечного кредита.

Научная карьера Награда стала дополнительным стимулом для нашей работы. Мы продолжаем молекулярно-генетические исследования льна и тополя, стараемся не только получать новые фундаментальные знания, но и заниматься разработками в области их практического применения.

Секрет успеха Начинающему исследователю важно найти тематику, которая будет действительно ему интересна. Главное - не расстраиваться по мелочам и уметь радоваться желаемому результату.

СПРАВКА

Наталья МЕЛЬНИКОВА - 35 лет, старший научный сотрудник Лаборатории постгеномных исследований Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН. Премия 2017 года в разделе «Наука мегаполису» за работу «Молекулярные маркеры ценных генотипов растений, способствующих улучшению качества жизни в условиях мегаполиса».