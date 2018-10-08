2018-10-08T20:27:14+03:00
Происшествия

Прокуратура вынесла представление директору школы, где учились сестры Хачатурян, префекту СВАО и начальнику УВД округа

Расследование громкого дела продолжается
Семен ЕЛЕНИН
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В соцзащите сообщили, что «сигналов» по поводу семьи Хачатурян не было, на учете она не состояла.В соцзащите сообщили, что «сигналов» по поводу семьи Хачатурян не было, на учете она не состояла.
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После запроса Уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой московская прокуратура нашла ряд нарушений в школе, где учились сестры Хачатурян, а также в работе префектуры СВАО и окружного УВД. Об этом «Комсомольской Правде» рассказали в пресс-службе детского омбудсмена.

- В запросе шла речь об официальных органах, которые не реагировали на ситуацию в семье, - сообщили сотрудники Анны Кузнецовой. - В ответе прокуратуры подтверждено, что были нарушены несколько статей федерального закона 120 «Об основах системности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В ответе прокуратуры указано, что представление вынесено префекту Северо-Восточного округа Москвы Алексею Беляеву, начальнику УВД СВАО генерал-майору полиции Василию Петрунину и директору школы 1370 Сергею Корышеву.

Отметим, что сам Корышев после громкой трагедии заявил журналистам, что когда сестры Хачатурян пропускали занятия, школа обращала на это внимание комиссии по делами несовершеннолетних и органы опеки. При этом в соцзащите сообщили, что «сигналов» по поводу этой семьи не было, на учете она не состояла.

Что такое представление?

- Представление прокурора - требование устранить причины и последствия правонарушения, отчитавшись за его выполнение, - объясняет адвокат Вадим Багатурия. - Отказ выполнить представление прокурора влечёт денежный штраф, а для госслужащих ещё может быть поводом для дисциплинарного взыскания. В редких, особенно запущенных ситуациях, может дойти и до уголовного дела. Однако исторически сложилось, что прокурора априори «побаиваются», в связи с чем его представления выполняют под козырек.

Напомним, 27 июля в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями в шею и грудь. 57-летний Михаил Хачатурян истек кровью у двери лифта. В убийстве признались его трое родных дочерей - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина. Девушки заявили, что отец их постоянно избивал и унижал, выгнал из дома жену и старшего сына. Сестрам предъявили обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Две недели назад Басманный суд освободил девушек из-под стражи, выбрав в качестве меры пресечения запрет на совершение определенных действия. Во время расследования сестры Хачатурян будут жить в разных квартирах.

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

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Какие сроки получат сестры Хачатурян, убившие своего отца

История сестер Хачатурян прогремела в конце июля. Сейчас идет расследование, впереди несколько важных экспертиз. В том, что суд в итоге будет, никаких сомнений нет. Но главный вопрос - какие сроки в итоге получат 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина, убившие своего отца Михаила Хачатуряна? Мы попытались найти в российской судебной практике похожие дела. (подробности)

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