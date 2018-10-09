Актер Дмитрий Назаров, звезда сериала «Кухня», сбил пьяного пешехода

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-09T10:28:46+03:00

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Известный актёр Дмитрий Назаров стал участником ночного ДТП. Около полуночи звезда сериала «Кухня» возвращался домой за рулем иномарки по Варшавскому шоссе и сбил пешехода.

В московском управлении ГИБДД фамилий водителя и пострадавшего не раскрывают, но вкратце рассказывают о деталях ДТП.

- Молодой мужчина пересекал дорогу вне пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе управления. - После удара машины он был госпитализирован.

Источники в правоохранительных органах сообщают, что пострадавшему 29 лет. Пьяный мужчина пытался перебежать дорогу в десяти метрах от «зебры», когда для пешеходов уже горел красный. По словам нашего собеседника, актер Назаров сам вызвал скорую помощь, дождался приезда гаишников и дал пояснения. Уточняется, что жизни пешехода ничего не угрожает.

Телефон Дмитрия Назарова отключен. Оперативно получить его комментарий не удалось.

Напомним, широкой публике Назаров известен прежде всего по сериалу «Кухня» - его герой шеф-повар Виктор Баринов там один из ключевых персонажей. Вёл несколько кулинарных шоу на федеральных каналах. Кроме того, Дмитрий Назаров - давний болельщик московского «Спартака». Две недели назад актёр выложил в соцсети своё стихотворное сообщение, призывающее к отставке главного тренера команды Массимо Карреры. Спартаковские футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко отметили пост лайками и были отправлены главным тренером команды в дублирующий состав.

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