Эксперта погибшего Алеши Шимко доставили в суд

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-09T11:46:56+03:00

Уголовное дело в отношении Михаила Клейменова стало прямым отголоском разбирательства в причинах ДТП, в результате которого погиб ребенок Фото: Иван МАКЕЕВ

Начались судебные слушания по уголовному делу в отношении врача Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе

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Сегодня утром, 9 октября, суд города Щелкова проводит первое заседание по громкому делу "пьяного мальчика". В зал журналистов не пустили - слушание проходит в закрытом режиме. Первым в суд явился отец погибшего ребенка Роман Шимко. Мужчина в подавленном состоянии: смотрит в пол и крепко сжимает кулаки. На вопросы журналистов не отвечает.

А вот подозреваемый в халатности судмедэксперт Михаил Клейменов повел себя надменно.

- Я вообще не знаю, что тут делаю! Это подстава и виноваты в ней вы - журналисты,- заявил Клейменов.

- Но экспертиза же "липовая", причем тут журналисты?

- Я эту экспертизу не проводил. Я вообще обследую только трупы. К этому делу не имею отношения, - оправдался подсудимый.

- На вашу жизнь эта ситуация как-то повлияла. Может, коллеги перестали общаться?

- Нет, даже наоборот все меня поддержали. Скоро и вы все поймете, что я не виноват.

В зал журналистов не пустили - слушание проходит в закрытом режимеФото: Анастасия ВАРДАНЯН

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Уголовное дело в отношении Михаила Клейменова стало прямым отголоском разбирательства в причинах ДТП, в результате которого погиб ребенок. Напомним, в апреле прошлого года автомобилистка Ольга Алисова насмерть сбила 6-летнего мальчика из Балашихи Алешу Шимко.

Первоначально эксперт заявил, что у мальчика в крови было 2,7 промилле алкоголя, и на этом основании полиция не стала возбуждать уголовное дело. Повторное исследование установило что в момент гибели ребенок был трезв.

"Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты", - сообщила подробности следствия официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В отношении Клейманова в СК России решили возбудить уголовное дело и провести комплексную судебную экспертизу, ее поручили комиссии из 18 экспертов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны России. Теперь Михаилу Клейменову придется ответить по статье УК РФ "Халатность" - ему грозит до трех месяцев ареста.

Ольга Алисова насмерть сбила 6-летнего мальчика из Балашихи Алешу Шимко. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

"Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя. Также следствием на основании данных экспертизы сделан вывод о том, что малолетний был здоров", - отметила Петренко.

В ноябре 2017 года суд уже вынес приговор виновнице ДТП в Балашихе, в котором под колесами Hyundai Solaris погиб шестилетний Алексей Шимко. Суд приговорил водителя автомобиля Ольгу Алисову к трем годам колонии без отсрочки, о которой та просила для воспитания дочери. Также Алисову обязали выплатить 2,5 миллиона рублей за моральный вред, который был нанесен отцу ребенка Роману Шимко.

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