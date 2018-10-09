Московские электробусы перевезли уже 125 тысяч пассажиров

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-09T11:56:19+03:00

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1 сентября 2018 года на регулярный маршрут № 73 (ВДНХ - 6-й микрорайон Бибирева) вышли первые электробусы. В первый месяц они ежедневно перевозили 3 тысячи пассажиров. Сейчас в будние дни пассажиропоток вырос до 4 тысяч человек. Первый месяц поездки были бесплатными, а с 1 октября в электробусах действует единое тарифное меню Московского транспорта и все льготы.

Электробусы поставляют в Москву Ликинский автобусный завод (группа ГАЗ) и Нефтекамский автозавод (КамАЗ). До конца года они должны поставить в «Мосгортранс» 100 машин. И за это время электробусы начнут работать еще на 5 городских маршрутах.

КамАЗ и ГАЗ также поставляют в Москву зарядные станции, которые способны полностью зарядить литий-титанатные аккумуляторы электробусов за 10-30 минут. При полной загрузке оборудования электробус может проехать на одной зарядке до 70 километров.

По условиям контрактов, поставщики должны проводить сервисное обслуживание и поддерживать в рабочем состоянии электробусы и зарядные станции в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. На остановках, когда открываются двери, он автоматически наклоняется на правый борт, и пол оказывается на одном уровне с бордюром. Это облегчает посадку и высадку маломобильных пассажиров. Дверные проемы электробуса оснащены тепловой завесой. Вместе с системой двухзонного климат-контроля она повышает комфорт поездок по Москве. Кроме того, во время поездки можно подзарядить гаджет: в поручни вмонтированы USB-розетки.

В декабре 2018 года будет разыгран еще один лот на 100 электробусов. До 2021 года Москва планирует закупать по 300 электробусов ежегодно, после чего откажется от приобретения дизельных автобусов.