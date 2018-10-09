Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-09T13:58:21+03:00

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В минувшую субботу завершилась «Российская энергетическая неделя». На стенде Московского правительства были представлены самые передовые технологии управления городским хозяйством. Цифровые платформы сегодня следят за вывозом снега и мусора с улиц. Роботы делают подробные 3D-снимки труб. Да и сам павильон выполнен в виде генератора энергии будущего.

Все это было бы невозможно без хорошо отлаженной и продуманной инфраструктуры. За последние 10 лет расходы на строительство дорог, теплотрасс, газопроводов в городе выросли втрое. Причем, на каждый рубль вложений, Москва получает три рубля частных инвестиций.

«Это новые рабочие места, налоги и бюджет, социальная сфера, социальная поддержка, развитие благоустройства города. Это все. Это город, который живет. Без этого будет город, который умирает, - пояснил телеканалу «ТВ Центр» мэр столицы Сергей Собянин. - Поэтому для нас инфраструктура - это кровеносная артерия города».

По «кровеносной системе» столицы в каждый дом ежедневно поступает вода, газ, свет. Любопытный факт: за последние годы столица стала в полтора раза светлее. При этом затраты на электричество не только не выросли, наоборот светодиодные лампы позволили значительно сэкономить бюджет.

«Москва вошла в пятерку самых освещенных городов мира, - отметил Сергей Собянин. - Казалось бы, соответственно рост расходов бюджета, рост потребления электроэнергии. Соответственно давление на экологию. Почти на 50% увеличилась освещенность города. При этом потребление электроэнергии на освещение не увеличилось за счет энергоэффективных технологий».

Энергосберегающие технологии внедряют и на столичных предприятиях. В числе лидеров – Московский нефтеперерабатывающий завод. Территорию освещают энергосберегающие светильники, все установки предприятия работают исключительно на экологичном газовом топливе. Но главное, конечно, - новые технологии в производстве. Одним из важнейших результатов модернизации Московского НПЗ стал переход на выпуск топлива экологического класса Евро-5 в 2013 году, на три года раньше нормативных требований. Добиться этого позволили современные установки. В результате перехода столичного автопарка на топливо Евро-5 Московского НПЗ, воздействие от автомобилей на атмосферу сократилось на 35%, такие данные приводит столичный Роспотребнадзор.